Olej do ohně ekonomické krize? Obchodní válka může způsobit propad evropské ekonomiky

— Autor: Sandra Olšanová / EuroZprávy.cz

Spojené státy a Čína rozpoutaly podle listu Financial Times obchodní válku, když americký prezident Donald Trump uvalil cla na téměř veškerý dovoz z Číny. Čína na to reagovala oslabením své měny na nejnižší hodnotu za posledních 10 let. Z toho důvodu hrozí, že obchodní válka přeroste v měnovou.