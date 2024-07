Orbán leze EU na nervy. Maďarsko může o předsednictví v Radě EU přijít

Orbánovy schůzky s ruským a čínským prezidentem vyvolaly kritiku ze strany EU a několika členských států. Charles Michel, končící předseda Evropské rady, označil Orbánovu návštěvu v Moskvě za politickou chybu a nepřijatelný způsob jednání, protože Orbán neměl od EU žádný mandát pro jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Také stálí představitelé členských zemí při EU ve středu odsoudili Orbánovy návštěvy. Proto se tímto tématem bude zabývat Konference předsedů Evropského parlamentu, která zahrnuje předsedkyni EP a šéfy politických frakcí.

Podle Euractivu se zvažuje několik opatření vůči maďarskému předsednictví v Radě EU, včetně možného bojkotu nebo dokonce předčasného ukončení a urychlení nástupu polského předsednictví, které má začít v lednu 2025.

"O bojkotu maďarského předsednictví se diskutovalo už od jeho první cesty do Kyjeva," uvedl pro Euractiv představitel liberální frakce Obnovme Evropu.

Možné výsledky jednání Konference předsedů jsou zatím nejasné a názory na kroky vůči maďarskému předsednictví se různí.

Maďarsko převzalo rotující předsednictví Rady EU před necelými dvěma týdny od Belgie. Během tohoto krátkého období Orbán navštívil Kyjev, Moskvu a Peking, přičemž své cesty označil za mírovou misi s cílem ukončit válku na Ukrajině.



Maďarský premiér zdůraznil, že jeho země patří mezi pár evropských států, které udržují kontakty s oběma stranami konfliktu. "Proto jsem navštívil Kyjev a proto jsem nyní v Moskvě. Vnímám, že jejich pozice jsou daleko od sebe. Bude potřeba mnoho kroků, které nás přiblíží ke konci války," poznamenal.

Po jednání oba politici na společné tiskové konferenci v Moskvě oznámili výsledky své schůzky a Putin sdělil podmínky ukončení války proti Ukrajině. Uvedl to server Euroactiv.com.

Kyjev byl obviněn z nepřipravenosti ukončit válku a neochoty uzavřít příměří, což by vedlo k ukončení stanného práva a nutnosti konání prezidentských voleb. Putin uvedl, že by nemělo dojít pouze k dočasnému příměří, které by umožnilo Ukrajině znovu se vyzbrojit, ale k definitivnímu ukončení konfliktu.

Putin zopakoval, že návrhy Moskvy jsou klíčem k vyřešení konfliktu. Ukrajina by podle něj měla odstoupit čtyři oblasti na východě a jihu, které si Moskva nárokuje. "Mluvíme o úplném stažení všech vojáků z Doněcké a Luhanské lidové republiky a ze Záporožské a Chersonské oblasti," řekl Putin.

Putin označil jednání s Orbánem za upřímné a přínosné a poděkoval mu za návštěvu Ruska. Diskutovali také o aktuálních otázkách bilaterální spolupráce a o naléhavých mezinárodních a regionálních tématech. Moskva považuje Orbánovu návštěvu za snahu obnovit dialog.

Putin řekl, že s Orbánem si vyměnil názory na stav vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií, které jsou podle něj na historicky nejnižší úrovni. Orbán uvedl, že s Putinem hovořil v době, kdy je mír pro Evropu nejdůležitější, ale že o mír je třeba usilovat, protože nepřijde sám od sebe.