Orbán míří do Bílého Domu přesvědčit Trumpa, aby se setkal s Putinem

Maďarský premiér Viktor Orbán navštíví dnes Bílý dům se záměrem pokusit se zprostředkovat další summit mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. Poradci krajně pravicového maďarského lídra tvrdí, že takové setkání, které Orbán navrhuje hostit v Budapešti, by mohlo přispět k ukončení války na Ukrajině.
Vedle snahy o mírový summit bude Orbán usilovat o výjimku z amerických sankcí uvalených na ruské energetické společnosti, které by mohly vážně zasáhnout Maďarsko. Tento bod představuje velkou zkoušku Trumpovy tvrdší linie vůči Kremlu, kterou prezident zaujal poté, co obvinil Putina z protahování mírových jednání.
Zdroje z maďarské vlády však uvádějí, že Orbánovou hlavní prioritou je získat Trumpovu návštěvu v Maďarsku ještě před parlamentními volbami v dubnu. Orbán čelí doma bezprecedentní výzvě ze strany nového opozičního lídra a Trumpova návštěva by posílila jeho obraz státníka a mobilizovala jeho konzervativní základnu. Analytička Zsuzsanna Végh označila takovou návštěvu za „velkou politickou laskavost“ od amerického prezidenta.
Orbán, kterého kritici často označují za „Putinovu trojského koně v EU“, dlouhodobě pěstuje úzké vztahy s Trumpem a buduje mezinárodní krajně pravicovou síť. Trump a jeho okolí Maďarsko dlouho chválí, označujíce ho za „konzervativní Disneyland“.
Šéf Orbánova kabinetu, Gergely Gulyás, uvedl, že páteční schůzka je „příležitostí pro obě hlavy států... určit cestovní mapu, která by mohla vést k rusko-americkému setkání a skrze něj k rusko-ukrajinské mírové dohodě“. Přestože předchozí pokus o summit ztroskotal na tvrdém postoji ruského ministra zahraničí Lavrova, pozorovatelé očekávají, že Orbán téma znovu otevře, aby podpořil Trumpovu touhu hrát roli mírotvorce v mezinárodních konfliktech. Uspořádání summitu s Putinem, na kterého byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu, by podle experta Maxe Bergmanna bylo „přímou provokací vůči ostatním evropským lídrům“.
Američtí představitelé sice trvají na Trumpově přání, aby celá Evropa přerušila energetické vazby s Ruskem, a poukazují na sankce vůči zemím jako Indie, které dál nakupují ruskou ropu. Evropští diplomaté jsou však skeptičtí. Jeden z nich poznamenal, že se nikdy neočekávalo, že by Maďarsko nebo Slovensko skutečně přerušily dodávky ruských energií. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó označil takové odříznutí za „svět snů“. Gulyás potvrdil, že cílem Maďarska je „získat výjimku z amerických sankcí“ pro stabilní pokračování nákupů ruského plynu a ropy.
Následkem oznámení sankcí USA na ruské ropné giganty poslouží schůzka jako litmusový test odhodlání Trumpovy administrativy k prosazování sankcí v zahraničí. „Pokud se to (sankce) nestane hlavním tématem, pak je jasné, že nás to nezajímá,“ uvedl Bergmann. Orbán se snaží z návštěvy politicky vytěžit maximum, což je zřejmé z masivní mediální pozornosti a propagace na sociálních sítích, kam se delegace vypravila pronajatým letadlem Wizz Air.
