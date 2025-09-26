Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Libor Novák

26. září 2025 14:16

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook Robert Fico

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.

Znepokojení nad přijatou změnou vyjádřily i mezinárodní lidskoprávní organizace, mezi nimi například Amnesty International a Benátská komise. Obzvláště kritizují článek, který přiznává přednost národní slovenské legislativě před právem Evropské unie ve „věcech kulturních a etických“.

Předseda vlády Robert Fico na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že je to „zdravý rozum“, aby ve fundamentálních klíčových hodnotových otázkách mělo národní právo přednost a prioritu před mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázána. Amnesty International ve svém prohlášení uvedla, že se jedná o „temný den pro Slovensko“.

Komisař Evropské unie pro demokracii a spravedlnost, Michael McGrath, již v lednu, kdy byl návrh na změnu ústavy oznámen, prohlásil, že „nadřazenost práva EU je... nesmlouvavá“. Po návratu Fica k moci v říjnu 2023 se Slovensko, často po vzoru maďarského „neliberálního“ scénáře, zaměřilo na omezování nezávislých médií a soudnictví.

Současně s tím došlo i k útoku na práva komunity LGBTQ+ a umělců. Přijetí kontroverzního ústavního dodatku, který vstoupí v platnost v listopadu, bylo překvapivě schváleno jen těsnou většinou.

Vládní koalice, které zpočátku chyběla podpora, získala pro schválení třináct hlasů od opozičních konzervativních Křesťanských demokratů a konzervativně-populistického hnutí Slovensko. Evropská komise na žádost o komentář k nově přijaté ústavní změně zatím nereagovala. 

před 2 hodinami

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Související

Více souvisejících

Slovensko Robert Fico

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Robert Fico

Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.

před 1 hodinou

Tony Blair

Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair

Bývalý britský ministerský předseda sir Tony Blair se účastní jednání o možnosti vést přechodnou poválečnou správu v Pásmu Gazy. Britská stanice BBC uvedla, že by tento návrh mohl mít podporu Bílého domu. Podle plánu by Blair stál v čele řídícího orgánu, který by byl podporován OSN a arabskými státy Perského zálivu, a kontrolu by pak následně předal zpět do rukou Palestinců. 

před 1 hodinou

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

před 2 hodinami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

před 3 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

Pavel Nedvěd

Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění

V rámci ostře sledovaného případu na Apeninském poloostrově, v němž je fotbalový klub Juventus Turín obviněn z falšování účetnictví při hráčských přestupech, římský soud rozhodl o trestech pro jednotlivé obžalované včetně bývalého viceprezidenta Pavla Nedvěda. Právě on se měl se soudem v pondělí dohodnout na trestu ve výši rok a dva měsíce podmíněně. V reakci na to se šéf českého fotbalu David Trunda nechal slyšet, že tento trest nemá vliv na Nedvědovu současnou práci pro Fotbalovou asociaci ČR, kde nyní zastává funkci manažera reprezentace.

včera

včera

Seismograf, ilustrační fotografie.

Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy. 

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu

Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území od ruské armády, která je podle něj „papírovým tygrem“, představuje překvapivou změnu v jeho rétorice. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump napsal, že si myslí, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.

včera

Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA

Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy