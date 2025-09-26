Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.
Znepokojení nad přijatou změnou vyjádřily i mezinárodní lidskoprávní organizace, mezi nimi například Amnesty International a Benátská komise. Obzvláště kritizují článek, který přiznává přednost národní slovenské legislativě před právem Evropské unie ve „věcech kulturních a etických“.
Předseda vlády Robert Fico na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že je to „zdravý rozum“, aby ve fundamentálních klíčových hodnotových otázkách mělo národní právo přednost a prioritu před mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázána. Amnesty International ve svém prohlášení uvedla, že se jedná o „temný den pro Slovensko“.
Komisař Evropské unie pro demokracii a spravedlnost, Michael McGrath, již v lednu, kdy byl návrh na změnu ústavy oznámen, prohlásil, že „nadřazenost práva EU je... nesmlouvavá“. Po návratu Fica k moci v říjnu 2023 se Slovensko, často po vzoru maďarského „neliberálního“ scénáře, zaměřilo na omezování nezávislých médií a soudnictví.
Současně s tím došlo i k útoku na práva komunity LGBTQ+ a umělců. Přijetí kontroverzního ústavního dodatku, který vstoupí v platnost v listopadu, bylo překvapivě schváleno jen těsnou většinou.
Vládní koalice, které zpočátku chyběla podpora, získala pro schválení třináct hlasů od opozičních konzervativních Křesťanských demokratů a konzervativně-populistického hnutí Slovensko. Evropská komise na žádost o komentář k nově přijaté ústavní změně zatím nereagovala.
Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.
Zdroj: Libor Novák