Pokud se válka rozšíří, bude to katastrofa. Hrozí masový exodus do Evropy, varuje Irák

Podle Husajna je naléhavé, aby se zastavily boje jak v Pásmu Gazy, tak v Libanonu, kde konflikt eskaluje. "Válka v Gaze vedla k válce v Libanonu. A pokud válka v Libanonu bude pokračovat, povede k dalším konfliktům. Problémy se neřeší válkami, atentáty a zabíjením. Řeší se porozuměním," uvedl Husajn.

Ministr rovněž upozornil, že pokračující boje v Libanonu mají hluboký dopad na celou společnost v regionu. Konflikt vyvolává silný pocit ohrožení mezi obyvatelstvem, což může vést k masovému exodu lidí do jiných zemí, a to včetně Evropy. Zdůraznil, že je nezbytné, aby všechny strany usilovaly o diplomatické řešení situace.

Husajn také vyjádřil obavy, že by se válka mohla rozšířit do dalších oblastí a států, což by mělo devastující dopad na celý region a zásadně ohrozilo světový mír. "To by byla katastrofa pro region a vážně by to ohrozilo mír a bezpečnost nejen na Blízkém východě, ale i na celém světě," upozornil.

Základním problémem podle iráckého ministra zůstává nedostatek práv pro palestinský lid. V této souvislosti se zmínil o konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem. Libanonské hnutí Hizballáh ve čtvrtek oznámilo, že zahajuje novou eskalační fázi svého boje proti Izraeli, a uvedlo, že proti izraelským vojákům nasadilo přesně naváděné střely. Od 23. září izraelská armáda útočí na pozice Hizballáhu na jihu a východě Libanonu.

Tento vývoj dále zkomplikoval situaci v regionu, zejména po smrti vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha, který byl zabit při izraelském náletu na Bejrút 27. září.

Libanon odmítá zasahování Íránu do záležitostí státu

Libanonský premiér Nadžíb Míkátí ostře odmítl zasahování Íránu do libanonských záležitostí. Reagoval tak na vyjádření mluvčího íránského parlamentu, který v nedávném rozhovoru uvedl, že Írán je připraven jednat s Francií o implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701. Tato rezoluce, přijatá v roce 2006, ukončila boje mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh a rozhodla o demilitarizaci pohraniční oblasti v jižním Libanonu.

Podle rezoluce se v této oblasti, jižně od řeky Litání, mohou nacházet pouze libanonské ozbrojené síly a mírové jednotky OSN (UNIFIL), které mají zajistit klid a stabilitu na hranicích s Izraelem. Jak uvedl Míkátí, implementace této rezoluce je výhradně v rukou libanonského státu. "Jsme překvapeni tímto postojem, který představuje hrubý zásah do libanonských záležitostí a pokus o zavedení dohledu nad Libanonem, který jsme odmítli," uvedla jeho vláda.

Mírová mise OSN v jižním Libanonu má za úkol zabránit přítomnosti jakýchkoli ozbrojených skupin kromě libanonské armády. Izrael však dlouhodobě tvrdí, že mise UNIFIL i libanonská armáda nedokázaly splnit svůj úkol. V důsledku toho Izrael zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu, odkud již měsíce ostřeluje izraelské území.

Během posledních týdnů se několik pozic mírových jednotek UNIFIL ocitlo pod izraelskou palbou a několik členů mise bylo zraněno. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dokonce vyzval generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese k ukončení mandátu mise UNIFIL. Oficiálně má tato mírová mise skončit 31. srpna 2025, nicméně napětí na hranicích mezi Libanonem a Izraelem dále narůstá.