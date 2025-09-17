Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce

Libor Novák

17. září 2025 9:59

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Evropská unie se chystá navrhnout sankce proti dalším čínským společnostem, které jsou podle ní napojené na válečné úsilí Kremlu. Toto diplomatické gesto má za cíl přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na Rusko a ukončil válku na Ukrajině. Během víkendu Trump uvedl, že se připojí k sankcím proti Vladimiru Putinovi, ale jen pokud NATO zastaví veškerý dovoz ropy z Ruska a uvalí cla na Čínu ve výši 50 až 100 procent.

Reakcí na to chtějí evropští diplomaté ukázat, že jsou ochotni zastavit zbytek ruské ropy, přestože se její dovoz už dříve výrazně omezil, a zároveň podpořit Trumpovy snahy o nátlak na Čínu. Tři diplomaté, kteří poskytli informace Politico, řekli, že v rámci 19. balíčku sankcí se projednává přidání čínských firem na seznam sankcionovaných subjektů. Trumpovy požadavky ohledně cel ale nesplňuje.

Pro diplomaty Evropské unie je jasné, že to pro amerického prezidenta nebude dostatečné a mají podezření, že se jedná o promyšlenou strategii. Obávají se, že Trumpovy požadavky, hlavně ta na cla, která je podle nich nerealistická, by mohly sloužit jako zástěrka k odložení akce proti Rusku a svalení viny na spojence z NATO za neochotu k tvrdším krokům potřebným k ukončení války. Také podle jednoho z evropských úředníků Trumpova zpráva částečně dává smysl, ale částečně si vymýšlí důvody, proč nic nedělat.

Další úředník z evropské země to potvrdil. Řekl, že Trump stanovuje podmínky, o kterých ví, že jsou nesplnitelné, a které mu pak poslouží jako záminka, aby nemusel jednat. Jedná se o hru, jak se vyhnout zodpovědnosti. Podle čtvrtého diplomata EU by mohly mít Trumpovy požadavky také ekonomickou motivaci, i když si tím není jistý. Cla až 100 procent by totiž vedla k inflaci a poškodila by evropské hospodářství. Úplný zákaz ruské ropy by navíc podpořil zájmy USA na rozšíření vývozu zkapalněného zemního plynu.

Evropská komise zdůraznila, že na ukončení dovozu ruských fosilních paliv pracuje už několik let a je na dobré cestě. I když se Trumpova rétorika vůči Rusku konečně přibližuje požadavkům Evropanů, přetrvávají pochybnosti o jeho skutečných záměrech. Odborníci se domnívají, že pokud chce Trump skutečně jednat, měl by vyvinout tlak na Putina, což Evropa zatím nevidí. Mluvčí Republikánské strany to potvrdil a uvedl, že Trump nejeví velký zájem o realizaci svých hrozeb vůči Rusku.

EU se snaží udržet si dobré vztahy s USA, aniž by si znepřátelila Čínu, na které je ekonomicky závislá. Německo, jehož ekonomika je s čínskou silně propojena, je obzvláště opatrné, protože se obává dopadů na automobilový průmysl. Evropa se proto soustředí na cílené kontroly vývozu čínských firem, které prodávají vojenskou technologii Rusku.

Jeden z evropských diplomatů nicméně prohlásil, že úplný zákaz obchodu s Čínou a Indií by pro Evropu znamenal zkázu. Dodal také, že i kdyby EU na Trumpovy požadavky kývla a podstoupila tak velké riziko, neexistuje žádná záruka, že se USA zachovají stejně. Evropa navíc vnímá cla jako obchodní nástroj, nikoliv jako nástroj zahraniční politiky.

včera

Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu

Související

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Čína

