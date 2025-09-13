Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk

Polsko muselo v sobotu opět uvést do pohotovosti svou protivzdušnou obranu. Informoval o tom polský premiér Donald Tusk. Varšava tak reagovala na ruské drony operující na ukrajinském území, ale v blízkosti hranic s Polskem.
"Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru," uvedl Tusk na sociální síti X s tím, že pozemní systémy protivzdušné obrany byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti.
V noci z úterý na středu pronikly nepřátelské drony do polského vzdušného prostoru. Narušilo jej celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům.
"Víme - a to opakuji - víme, že to nebyla chyba," prohlásil polský zástupce Marcin Bosacki, když v pátek na půdě OSN ukazoval fotky jednoho ze sestřelených dronů a poškozeného domu.
Státy NATO v reakci přislíbily pomoc Varšavě. Dánsko na podporu polské protivzdušné obrany vyšle dvě stíhačky F-16 a válečnou loď. Premiérka Mette Frederiksenová vyjádřila Polsku plnou podporu. "Nemůžeme být naivní. Putina nic nezastaví, zkouší nás. Proto je důležité, aby se Dánsko zapojilo," nechala se slyšet.
Paříž posílá na východ tři stíhačky Rafale a Berlín čtyři stíhačky Eurofighter. Německo vzkázalo, že zintenzivní svou činnost podél východní hranice Severoatlantické aliance a zvýší intenzitu leteckého hlídkování nad Polskem.
Pomoc přislíbilo i Česko, připomněla BBC. Ministerstvo obrany ve středu informovalo, že na žádost Varšavy vyšle do Polska speciální vrtulníkovou jednotku se stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Vrtulníky mají pomoci se zajištěním obrany proti aktuálním hrozbám v souvislosti s dopady ruských dronů na polském území.
Reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávné narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony vyvolala rozpor s postoji Polska i dalších evropských spojenců. Zatímco evropské země vyjadřují Polsku podporu, Trump událost označil za „možnou chybu".
