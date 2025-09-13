Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk

Lucie Podzimková

13. září 2025 19:05

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Polsko muselo v sobotu opět uvést do pohotovosti svou protivzdušnou obranu. Informoval o tom polský premiér Donald Tusk. Varšava tak reagovala na ruské drony operující na ukrajinském území, ale v blízkosti hranic s Polskem. 

"Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru," uvedl Tusk na sociální síti X s tím, že pozemní systémy protivzdušné obrany byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti.

V noci z úterý na středu pronikly nepřátelské drony do polského vzdušného prostoru. Narušilo jej celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům. 

"Víme - a to opakuji - víme, že to nebyla chyba," prohlásil polský zástupce Marcin Bosacki, když v pátek na půdě OSN ukazoval fotky jednoho ze sestřelených dronů a poškozeného domu.

Státy NATO v reakci přislíbily pomoc Varšavě. Dánsko na podporu polské protivzdušné obrany vyšle dvě stíhačky F-16 a válečnou loď. Premiérka Mette Frederiksenová vyjádřila Polsku plnou podporu. "Nemůžeme být naivní. Putina nic nezastaví, zkouší nás. Proto je důležité, aby se Dánsko zapojilo," nechala se slyšet. 

Paříž posílá na východ tři stíhačky Rafale a Berlín čtyři stíhačky Eurofighter. Německo vzkázalo, že zintenzivní svou činnost podél východní hranice Severoatlantické aliance a zvýší intenzitu leteckého hlídkování nad Polskem. 

Pomoc přislíbilo i Česko, připomněla BBC. Ministerstvo obrany ve středu informovalo, že na žádost Varšavy vyšle do Polska speciální vrtulníkovou jednotku se stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Vrtulníky mají pomoci se zajištěním obrany proti aktuálním hrozbám v souvislosti s dopady ruských dronů na polském území. 

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Donald Tusk armáda Polsko NATO Ruská armáda válka na Ukrajině

Princ Harry

Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem. 

Karel Havlíček

ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami

Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. 

Andrej Babiš

Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů. 

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

Místo sankcí jsme dostali Aljašku. Nebyla to chyba, vmetlo Polsko Trumpovi do obličeje

Reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávné narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony vyvolala rozpor s postoji Polska i dalších evropských spojenců. Zatímco evropské země vyjadřují Polsku podporu, Trump událost označil za „možnou chybu“.

