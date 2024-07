Ruská ropa páchne krví a Maďarsko má problém s čichem, řekl diplomat. Státy EU jim nemusí pomoct

Obě země využily sankční výjimku, aby mohly nadále čerpat ruskou ropu – Maďarsko dovoz dokonce zvýšilo. „Mnoho členů EU podniklo nákladné, ale nezbytné úsilí, aby se zbavilo závislosti na ruském plynu a ropě. Hlavně proto, že smrdí krví,“ prohlásil jeden z evropských diplomatů, kterému server Politico zaručil anonymitu.

Maďarsko i Slovensko se odvolávají na obchodní dohodu mezi EU a Kyjevem z roku 2014 a požádaly Evropskou komisi, aby zasáhla. „Zdá se, že Maďarsko má problémy nejen se svým čichem, ale i s myšlením a nedostatkem odhodlání zbavit se závislosti,“ dodal nejmenovaný diplomat.

Evropská unie – navzdory obecnému úsilí překazit Rusku přívod financí – udělila v roce 2022 České republice, Maďarsku a Slovensku výjimku, aby mohly čerpat ropu prostřednictvím ropovodu Družba. Jak Česko, tak Slovensko podnikají kroky k omezení této závislosti, ale Maďarsko oproti roku 2021 zvýšilo dovoz skrze Družbu o 50 %. Dále Budapešť uzavřela zcela nové dohody s ruským plynárenským gigantem Gazprom.

Nyní Maďarsko a Slovensko požadují pomoc od Evropské unie s tím, že je Ukrajina „vydírá“. Komise ale obě země odmítla, aby získala více času k „posouzení nároku“ na takovou pomoc. „Nemyslím si, že by Komise chtěla Maďarsku pomoci. Neměli jezdit to Moskvy,“ uvedl další diplomat anonymně.

Slovenský prezident Peter Pellegrini se minulý týden opřel do Kyjeva za to, že znemožňuje průtok ruské ropy přes své území. Pohrozil recipročními opatřeními. Slovensko podle něj může přestat Ukrajině dodávat tolik potřebnou elektrickou energii.

Maďarsko bude blokovat finanční pomoc Ukrajině z Evropského mírového nástroje, dokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy přes ropovod Družba. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó to uvedl v rozhovoru pro komerční televizi ATV .

„Pokud Ukrajina tento problém nevyřeší, nikdo by neměl počítat s vyplacením 6,5 miliardy eur za přepravu zbraní z Evropského mírového nástroje. Bylo by to nepřijatelné, když Ukrajina ohrožuje naši energetickou bezpečnost,“ řekl maďarský ministr zahraničí.

Ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová, členka energetického výboru, pro portál Politico přiznala, že Kyjev zakázal tranzit ruské ropy, aby vyvinul tlak na Maďarsko za to, že nedodává zbraně Ukrajině a nepodporuje její vstup do Evropské unie. „Teď jsme vzali věci do vlastních rukou,“ uvedla Sovsunová, podle níž diplomatický dialog nevedl k výsledkům.