Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Lucie Podzimková

28. září 2025 8:39

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Foto: United Nations

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC

Lavrov v široce pojatém proslovu na Valném shromáždění řekl, že hrozby vůči Rusku ze strany západních zemí jsou stále častější. Opřel se také do Izraele. Připomněl, že Moskva odsoudila útok Hamásu ze 7. října 2023, ale už nemá pochopení pro "brutální vraždění" Palestinců v Gaze či plány na anexi území na Západním břehu Jordánu. 

"Hrozby silou proti Rusku, obviňovanému z plánování útoku na Severoatlantickou alianci a Evropskou unii, se stávají stále častějšími. Prezident Putin opakovaně vyvrátil takové provokace," řekl ministr k napětí na evropském kontinentu. 

Lavrov tvrdí, že Moskva nemá útok vůči některé z evropských zemí v úmyslu. "Rusko nikdy nemělo a nemá takové záměry, ale jakákoliv agrese proti mé zemi se setká s rozhodnou odpovědí," varoval. 

Šéf ruské diplomacie se vyjádřil také k rusko-americkým vztahům. "V přístupu nynější americké administrativy vidíme touhou nejen přispět k realistickému řešení ukrajinské krize, ale také touhu rozvinou pragmatickou spolupráci bez ideologického přístupu," konstatoval. 

Lavrov si dále neodpustil kritiku Západu v otázce uznání palestinského státu. V poslední době k tomu přistoupili Britové či Francouzi. Podle ministra čekali tak dlouho, protože doufali, že nezbude nikdo a nic, co by museli uznávat. 

včera

Nové napětí kolem jaderné elektrárny na Ukrajině. Ani experti netuší, co se může dít

Související

Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov

Rusové sice přiznali, že v tuto chvíli neplánují schůzku mezi prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem, ale vinu házejí právě na Volodymyra Zelenského. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Zelenskyj staví k ruským návrhům tak, že je všechno odmítá. 

Více souvisejících

Sergej Lavrov Rusko NATO EU (Evropská unie) válka na Ukrajině Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) Izrael palestina

Aktuálně se děje

před 4 minutami

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

před 1 hodinou

včera

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

včera

včera

včera

včera

včera

Ústavní soud, ilustrační fotografie.

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Veronika Nálepová

Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér

Vyšší důchody, levnější energie či nulová DPH – některé strany slibují lákavé výdaje, ale neřeší jejich financování. Ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University pro EuroZprávy.cz upozornila, že bez jasně vysvětlených zdrojů jde jen o marketing, nikoli skutečný plán. Česko přitom svazují dluhová brzda i nový fiskální rámec EU. Voliči by podle ní měli slyšet celou rovnici – co, kdy, za kolik a na úkor čeho. Jinak hrozí opakování drahých chyb z minulosti.

včera

včera

včera

včera

včera

Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu

Příští týden se bude nadále ochlazovat. Podle ČHMÚ.cz budou teploty padat zejména v noci, kdy mohou klesnout až pod nulu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy