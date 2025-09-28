Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC.
Lavrov v široce pojatém proslovu na Valném shromáždění řekl, že hrozby vůči Rusku ze strany západních zemí jsou stále častější. Opřel se také do Izraele. Připomněl, že Moskva odsoudila útok Hamásu ze 7. října 2023, ale už nemá pochopení pro "brutální vraždění" Palestinců v Gaze či plány na anexi území na Západním břehu Jordánu.
"Hrozby silou proti Rusku, obviňovanému z plánování útoku na Severoatlantickou alianci a Evropskou unii, se stávají stále častějšími. Prezident Putin opakovaně vyvrátil takové provokace," řekl ministr k napětí na evropském kontinentu.
Lavrov tvrdí, že Moskva nemá útok vůči některé z evropských zemí v úmyslu. "Rusko nikdy nemělo a nemá takové záměry, ale jakákoliv agrese proti mé zemi se setká s rozhodnou odpovědí," varoval.
Šéf ruské diplomacie se vyjádřil také k rusko-americkým vztahům. "V přístupu nynější americké administrativy vidíme touhou nejen přispět k realistickému řešení ukrajinské krize, ale také touhu rozvinou pragmatickou spolupráci bez ideologického přístupu," konstatoval.
Lavrov si dále neodpustil kritiku Západu v otázce uznání palestinského státu. V poslední době k tomu přistoupili Britové či Francouzi. Podle ministra čekali tak dlouho, protože doufali, že nezbude nikdo a nic, co by museli uznávat.
Sergej Lavrov , Rusko , NATO , EU (Evropská unie) , válka na Ukrajině , Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , Izrael , palestina
