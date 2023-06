Rusové předali Maďarsku válečné zajatce s ukrajinským občanstvím. Kyjevu nic neřekli

OSN souhlasila s nasazením humanitárních pracovníků na pomoc při záplavách v Chersonské oblasti, pokud Rusko umožní bezpečný přístup, uvedl server SkyNews. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle serveru The Guardian pak naléhavě poslala nouzové zásoby do částí Ukrajiny zasažených povodněmi.

Zdroj: Libor Novák