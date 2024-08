Společná cvičení Moskvy a Pekingu mají jasný cíl. Američané se s tím budou muset smířit

Čínské a ruské síly podnikly za poslední měsíc několik důležitých vojenských cvičení. Nejdříve uspořádaly námořní cvičení s ostrou střelbou v Jihočínském moři a jen o pár dní později dálkové bombardéry obou zemí společně hlídkovaly nedaleko Aljašky.

Podle bezpečnostního experta Briana Harta Peking stále více chápe, že před Washingtonem potřebuje i „cenit zuby“. „Peking stále více cítí, že diplomatické a ekonomické akce nestačí k tomu, aby Washingtonu sdělil svá stanoviska, a proto se více spoléhá na svou armádu jako na nástroj signalizace. Partnerství s Ruskem je způsob, jak zesílit sdělení Pekingu,“ vysvětlil.

Američané se naopak obávají, že v případě války v Asii proti čínsko-ruskému tandemu nemusí zvítězit. Podle NY Times za tím stojí i jistá míra podcenění situace. „Zatímco američtí váleční plánovači dlouho zvažovali scénáře s Čínou a Ruskem jednotlivě, vyhlídce na společný boj obou jaderných států věnovali méně pozornosti, protože se dlouho zdála nepravděpodobná,“ píše.

Expert na čínsko-ruské vztahy Alexander Korolev zdůraznil, že Čína nemá žádného blízkého spojence. „Čína se nachází ve velmi obtížné geopolitické situaci. Ve skutečnosti nemá žádné spojence. Rusko je jedinou zemí, která může něco změnit,“ míní.

Rusko má díky dva a půl tisíce kilometrů dlouhé hranici s Čínou nespočet možností, jak jí pomoct. Pokud Spojené státy a spojenci někdy přistoupí k námořní blokádě Pekingu, Rusko může zamezit přístupu do vzdušného prostoru v blízkosti svých hranic, což ohrožuje americké základny v Japonsku. „Ve scénáři vleklé války bude díky této podpoře mnohem těžší přimět Čínu ke kapitulaci,“ upřesnila odbornice na mezinárodní vztahy Oriana Skylar Mastrová.

Čína se může spolehnout na Rusko i v případě, že sama zaútočí na Tchaj-wan. „Čína by se mohla obrátit na Rusko, které se v těchto vztazích stále více stává mladším partnerem, a otevřít druhé divadlo, aby odvedla pozornost Spojených států a některých jejich spojenců. To by mohlo snížit množství zdrojů a pozornosti, které jsou zaměřeny na Čínu,“ vysvětlila bezpečnostní expertka Becca Wasserová.

Podle nezávislého obranného analytika Songa Zhongpinga se Američané musejí smířit s tím, že čínsko-ruská cvičení, podobná těm nedaleko Aljašky, budou stále častější. „I když říkáme, že vojenská cvičení nejsou zaměřena na žádnou třetí stranu, ve skutečnosti mají cíl: hegemonii USA a blok, který USA vybudovaly se svou aliancí pro zadržování Číny,“ přiblížil.