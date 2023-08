Summit BRICS: Čínský vůdce překvapil nepřítomností, Putin hledá spojence v tažení proti Ukrajině

Ten se ale z důvodu zatykače Mezinárodního trestního soudu (ICC) summitu v jihoafrickém Johannesburgu účastní prostřednictvím videohovoru. Vyslal za sebe náhradu – svého šéfa diplomacie Sergeje Lavrova. Jihoafrická policie by totiž Putina musela vzhledem k členství v ICC zatknout. Pokud by tak neučinila, sama by ICC musela čelit. V případě jeho zatčení by africké zemi hrozila válka s Ruskou federací. Pretoria ho tak požádala, aby „se držel dál“.

Putin na summitu již promluvil, informoval o tom list New York Times . Obvinil Západ z ruského odstoupení od černomořské obilné dohody. „Naše země má kapacitu nahradit ukrajinské obilí jak komerčně, tak jako bezplatnou pomoc potřebným zemím, zejména proto, že se letos očekává perfektní úroda. Rusku jsou záměrně kladeny překážky v dodávkách obilí a hnojiv do zahraničí a zároveň jsme pokrytecky obviňováni ze současné krize na světovém trhu,“ shrnul. Reálně ale ruský vývoz potravin v roce platnosti dohody dosáhl rekordní výše.

Tlačí tak na citlivé místo, protože řada rozvojových zemí se summitu účastní rovněž jako pozorovatelé. Dohoda pomohla stabilizovat světové ceny potravin a pro řadu zemí nejen bloku BRICS je její ukončení znepokojující. O vstup totiž požádaly země jako Saúdská Arábie, Indonésie, Egypt či Argentina.

Čínský vůdce Si Ťin-pching překvapil hned na úterním podnikatelské fóru – na klíčovém mítinku tohoto summitu se totiž vůbec neobjevil. Vyslal místo sebe svého ministra obchodu, který přečetl projev lídra. Podle CNN v něm vyzval svět, aby se vyhnul náměsíčnému pádu „do propasti nové studené války“. „Některá země, posedlá udržením své hegemonie, se vydala cestou ochromení rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí,“ četl ministr.

Nezmínil přímo Spojené státy. „Kdo se rychle rozvíjí, stává se cílem jejího zadržování. Ten, kdo ji dohání, se stává cílem jejího bránění. To je však marné,“ líčil. „Je krajně neobvyklé, aby se čínský vůdce objevil v zemi, která pořádá mnohostranné setkání – zejména takové, do něhož Čína hluboce investuje, jako je BRICS – a nedostavil se na zahajovací akci,“ popsala výkonná ředitelka programu German Marshall Fund’s Indo-Pacific Bonnie Glaserová.

„Zdá se, že Siho od setkání něco odtrhlo. Mohla to být zdravotní příhoda nebo třeba naléhavá záležitost, která vyžadovala jeho pozornost. Je také možné, že Si vynechal akci z nějakého jiného důvodu – možná v reakci na vývoj na summitu,“ konstatoval výzkumník Brian Hart z Centra pro strategická a mezinárodní studia.

Peking zřejmě jeho nepřítomnost nikdy nevysvětlí. „Komunistická strana Číny necítí povinnost poskytovat vysvětlení, proč byl její ministr zahraničí vyměněn nebo proč se její nejvyšší představitel na podnikatelském fóru BRICS nedostavil. Cokoli může být státním tajemstvím,“ dodal Hart. Narážel na skutečnost, že koncem července čínské vrchní vedení odvolalo bez jakéhokoliv vysvětlení ministra zahraničí Čchin Kchanga.

Ještě předtím čínský vůdce jednal s prezidentem Jihoafrické republiky. Hovořili spolu o válce na Ukrajině. „Oba jsme se shodli na důležitosti dialogu a jednání mezi oběma stranami,“ nastínil Ramaphosa.

Server listu NY Times připomněl, že se jihoafrický prezident ve stínu klesající domácí popularity snaží stavět do role mezinárodního státníka, o své zemi pak hovoří jako o „hlasu Afriky“. Na summit pozval přes třicet hlav afrických států.