Von der Leyenová by mohla počítat s dalšími hlasy. A pokračovat v čele EK

Tento vývoj odporuje předpokladům před volbami do Evropského parlamentu. „Rozhodnutí o nejdůležitějších postech, které je třeba v Evropě obsadit, aby Evropská unie mohla jednat, budou nyní přijata velmi rychle,“ informoval Scholz podle serveru Politico.

Vyjádření přišla před pondělím neformálním summitem evropských lídrů, kde se jedná o budoucím předsedovi Evropské komise, Evropské rady a šéfa diplomacie neboli Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Neformální rozhodnutí by mělo přijít už v pondělí, následně podle serveru Politico bude potvrzeno na dalším summitu Evropské rady 27. o 28. června.

„Všichni se shodují na tom, že o těchto otázkách rozhodneme rychle a najednou,“ uvedl německý kancléř. „Jednání v EU by mohla přinést rozhodnutí o nejvyšších funkcích v Bruselu v nadcházejícím týdnu,“ doplnil ho Macron.

Scholz ale veřejně nepodpořil Ursulu von der Leyenovou, která aspiruje na obhajobu postu předsedkyně Evropské komise. „Vše nasvědčuje tomu, že Ursula von der Leyenová bude moci po volbách vykonávat své druhé funkční období,“ připustil Scholz. „Jak víte, vláda, kterou vedu, to umožnila ve své vlastní koaliční smlouvě. V tomto ohledu se domnívám, že nyní jde o to, aby se vše velmi rychle a důsledně se spojilo. A to se nám podaří,“ dodal.

„A pokud jde například o Evropu, myslím, že je velmi důležité, aby se budoucí předseda Komise mohl opřít o tradiční demokratické strany v Evropském parlamentu, tedy o konzervativce, kteří jsou součástí Evropské lidové strany, sociální demokraty a liberály,“ pokračoval Scholz. Právě jeho němečtí Sociální demokraté jsou součástí frakce, která patrně Leyenovou podpoří.

Kancléř dále zdůraznil, že by se měla Leyenová zdržet spojenectví s krajně pravicovými stranami. „Není žádným tajemstvím, že se nachází na krajní pravici politického spektra. Existují politické rozdíly, které jsou zcela zřejmé a které také znamenají, že pracujeme ve velmi odlišných stranických rodinách,“ prohlásil Scholz na adresu italské premiérky Giorgie Meloniové, o jejíž podporu Leyenová usiluje.

Pokud se tedy lídři shodnout na obsazení nejvyšších postů, mohl by Evropský parlament rozhodovat o předsedovi Evropské komise už 18. července.