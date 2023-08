Wagnerovci jedou na „dovolenou“ do Ruska. Alespoň ti, co odmítli nabídky jiných žoldnéřských skupin

Wagnerovci se stahují z Běloruska. Uvedly to zdroje telegramového kanálu VČK-OGPU, který sám o sobě tvrdí, že „odhaluje tajemství úředníků, oligarchů, gangsterů a strážců zákona“.

Nyní končí první etapa stahování bojovníků z běloruského teritoria. Druhá má začít už tuto neděli. „Přeprava bojovníků SVS Wagner z Běloruska probíhá ve skupinách 500-600 osob do Voroněže, Rostova a Krasnodaru,“ píše VČK-OGPU. Podle serveru se nazývá odesíláním bojovníků na dovolenou. „O jejich návratu do Běloruska však nikdo nemluví.“

Bojovníci v současné chvíli mají nařízeno zůstat v kontaktu se SVS a „přijímat nové úkoly, které mohou přijít kdykoliv“. Podle velké rady velitelů Wagnera je aktivace hlavních sil plánována na konec srpna.

Server dále uvádí, že se běloruský lídr Alexandr Lukašenko odmítá finančně podílet na činnosti wagnerovců. „Naopak očekával, že toto financování bude pocházet z Ruské federace,“ píše. V Bělorusku má zůstat malá skupina instruktorů.

Členové wagnerovců údajně měli zamířit do Libye, kde jsou přítomni dlouhodobě. „Po zasedání SVS Wagner byli všichni, kteří se nepřihlásili na cestu do Libye, urychleně posláni na dovolenou do Ruska. V tuto chvíli si žoldáci v Bělorusku balí kufry a vracejí se na dovolenou do Ruska,“ popsal jeden ze zdrojů kanálu.

Dle dostupných informací členové SVS Wagner skutečně „dostávají telefonáty s nabídkou narukovat na práci do Afriky“. Tyto telefonáty ale pocházejí od jiných, „druhořadých“ soukromých vojenských skupin. „Není možné zničit jednotu největší armády a nejefektivnější armády v dějinách pod názvem SVS Wagner a znovu se shromáždit pod novou střechou. Nenechte se na to nachytat. Zavolejte svým velitelům,“ varovala velká rada velitelů své žoldáky.

Wagnerovci dostali nabídku k pobytu na území Běloruska od Lukašenka po vzpouře jejich velitele Jevgenije Prigožina. Ten koncem června prohlásil, že se svými žoldnéři potáhne na Moskvu. SVS postupně obsadila klíčové vojenské objekty v Rostovu na Donu, Voroněži a Lipecku.

Mnohá média skutečně zveřejnila satelitní snímky stanového tábora, který za několik dní vznikl v bývalém vojenském areálu u běloruského města Asipovičy. Ruský nezávislý portál Vjorstka dříve napsal, že tábor se staví pro 8000 wagnerovců. Běloruské úřady o nově vzniklém areálu ale oficiálně neinformovaly. V úterý naopak Lukašenko tvrdil, že v Bělorusku žádné tábory pro členy Wagnerovy SVS nevznikají.

„Pokud ale budou chtít – chápu to tak, že se dívají po různých místech – tak je ubytujeme. Postavte si třeba stany,“ citoval běloruského lídra server Zerkalo.