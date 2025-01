Zásah, jaký Jižní Korea nepamatuje. Jun Sok-jola zatýkalo 3000 policistů

Černé skříňky z havarovaného letadla společnosti Jeju Air, které se zřítilo v Jižní Koreji v prosinci a při jehož nehodě zahynulo 179 lidí, přestaly nahrávat čtyři minuty před nárazem. Podle jihokorejského ministerstva dopravy zaznamenávání letových dat i hlasových záznamů z kokpitu ustalo těsně před tím, než letoun narazil do betonové konstrukce na letišti v Muanu. Uvedl to server The Guardian.