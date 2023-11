Zkrachuje příměří v Gaze? Teroristé z Hamásu odložili propuštění rukojmích

Vojenské křídlo hnutí prohlásilo, že odkládá propuštění rukojmích do té doby, než se Izrael začne řídit podmínkami dohody o příměří a umožní kamionům s humanitární pomocí cestu na sever Pásma Gazy, uvedl server Times of Israel. Tentýž web ale zároveň informoval, že podle zdroje agentury AFP už probíhá druhá výměna, která se má týkat 13 rukojmích.

Podle jiného zástupce Hamásu, s nímž mluvila Al Jazeera, nedodržuje Izrael podmínky dohody také v otázce propuštění palestinských vězňů. Údajně není respektováno stanovené pořadí.

Izrael v předchozím průběhu dne dostal seznam 13 rukojmích, kteří mají být propuštěni. Mimo jiné jde o osm dětí, informují izraelská média s odkazem na prohlášení kanceláře premiéra Benjamina Netanjahua. Ta sdělila, že izraelští bezpečnostní činitelé seznam prověřují. Rodiny unesených byly informovány, jména ale mají být zveřejněna až po propuštění rukojmích.

Hamás v pátek propustil prvních 24 rukojmích výměnou za 39 palestinských vězňů, kteří se dostali na Západní břeh Jordánu. Kromě 13 Izraelců se nakonec do Egypta dostalo také deset občanů Thajska a jeden Filipínec, informoval Katar. Rukojmích se ujali pracovníci Červeného kříže, kteří s nimi překročili hraniční přechod Rafah.

Celkem má být podle dohody vyjednané za pomoci Kataru, Egypta a USA propuštěno 50 rukojmích, které zadržuje Hamás, a 150 Palestinců, kteří se nachází v izraelských věznicích.

Po zahájení příměří nejsou hlášeny žádné útoky, klid zbraní dodržují obě strany. Nicméně izraelská armáda IDF v pátek uvedla, že ještě stihla v oblasti nemocnice Shifa ve městě Gaza zničit blíže nespecifikovaný počet podzemních tunelů vybudovaných teroristy, informovala CNN. Vojáci také dokončili operační přípravy před pauzou v bojích.

Server Times of Israel uvedl, že nákladní vozidla s palivem již vstoupila do Pásma Gazy přes hraniční přechod Rafah. Proudit začala na základě dohody i další humanitární pomoc.

IDF také shodila do palestinské enklávy letáky, v nichž varuje obyvatele, aby se nevraceli do svých domů na severu území, protože to je navzdory platnému příměří stále považováno za válečnou zónu. Zástupci Hamásu přitom lidi k návratu vyzývali.

Tisíce obyvatel nakonec využily přestávky v bojích k návratu do svých domovů, odkud je vyhnaly nejprve izraelské letecké údery a poté i pozemní operace. Mnozí Palestinci se pokusili dostat i na sever, přičemž se setkali s odporem izraelských vojáků.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ve čtvrtek ještě před zahájením příměří avizoval, že jakmile smluvený klid zbraní skončí, vojenská operace bude s intenzitou pokračovat nejméně další dva měsíce, upozornil server Times of Israel. "Bude to pokračovat, protože potřebujeme dosáhnout vítězství a vytvořit tlak na propuštění dalších skupin rukojmích," vysvětlil.