OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev

Libor Novák

16. listopadu 2025 18:17

Křídové protesty v Bratislavě před oslavami 17. listopadu
Přestože Slovensko letos nedrží svátek 17. listopadu, probíhají v zemi okolo výročí „sametové revoluce“ intenzivní protesty. Kritici premiéra Roberta Fica vyjadřují svůj nesouhlas netradičním způsobem, křídou píší protivládní hesla na chodníky. Tyto „Křídové protesty“ odstartovaly události z minulého týdne v Popradu, které upozornily na napětí mezi mladou generací a současnou vládou.

Spouštěčem celorepublikové akce byl čin devatenáctiletého studenta Michala. Ten před popradským gymnáziem napsal křídou kritické vzkazy v den, kdy do školy směřoval premiér Robert Fico. Část spolužáků zároveň přišla na protest oblečená v černé barvě, čímž demonstrovala svůj nesouhlas se současným směřováním země.

Předseda slovenské vlády svou plánovanou návštěvu gymnázia nakonec odřekl. Oficiálně byla důvodem naléhavá ústavní agenda, přičemž Fico odmítl, že by to bylo kvůli křídovým nápisům. Přesto si ještě ten samý den pro Michala do školy přišla policie a odvedla ho k výslechu. Důvodem udání bylo to, že lidé z gymnázia studenta nepoznali a obávali se o bezpečnost premiéra.

Navzdory policejnímu zákroku v Popradu se křídové nápisy s protivládními hesly rozšířily po celém Slovensku. Studenti a aktivisté využívají křídu jako nástroj pokojného, ale viditelného protestu a připomínají, že svoboda projevu není samozřejmost. 

Křídové protesty se dnes přenesly i do Bratislavy, jejíž centrum odpoledne ožilo vzpomínkami, emocemi a jasným odkazem, že svoboda je hodnota, kterou je potřeba žít, nikoli jen připomínat. V neděli 16. listopadu se z Náměstí Nežné revoluce vydal vzpomínkový pochod v rámci akce Nežná! – oslava slobody a demokracie.

Do ulic vyšly stovky lidí, jejichž počet usměrňovali policisté. Těch je podle reportérů serveru EuroZprávy.cz na místě velké množství a dávají viditelně najevo, že se jim přítomnost novinářů nelíbí. Město i přesto podle slovenských médií zaplnila pokojná, ale odhodlaná atmosféra.

Pochod se koná v předvečer výročí Sametové revoluce, která před 36 lety změnila osud Slovenska. Organizátoři připomínají, že tehdy vyšly do ulic tisíce lidí s klíči v rukou a s přesvědčením, že „pravda a láska dokážou zvítězit“. Dnešní shromáždění podle nich není jen nostalgickou vzpomínkou, ale živým prostorem, kde se svoboda prožívá společně. V ulicích Bratislavy již nechybějí ani studenti s křídami v ruce, kteří zanechávají veřejnosti své vzkazy.

Organizátoři akce, kteří chtějí vytvořit most mezi generacemi a připomenout hodnoty důležité pro rozvoj Slovenska, uvedli, že „je na nás, abychom jejich odkaz nesli dál“. Zdůraznili, že „svoboda žije, dokud ji žijeme společně“. Akce Nežná! není záležitostí jedné skupiny, ale patří všem bez rozdílu věku či víry. Na pódiu v Bratislavě již vystoupil v žluté bundě i Radoslav Števčík, zakladatel studentského hnutí.

Celý víkendový program má ambici, aby se 16. a 17. listopad staly dny, kdy se Slovensko „znovu nadechne“. Program nabízí diskuse o svobodě, demokracii a médiích, výstavy a instalace ve veřejném prostoru či živé podcastové studio. Nechybí street art, tvůrčí dílny ani koncert slovenských interpretů věnovaný svobodě. Závěr akce má patřit symbolickému světelnému průvodu.

V předvečer 17. listopadu byl rovněž avizován mimořádný projev premiéra Roberta Fica ve slovenské televizi a rozhlase (STVR). Ten se měl uskutečnit v neděli v 18:45 na Jednotce, zpravodajském okruhu :24 a v Rádiu Slovensko. Přímo z Úřadu vlády SR však přišla informace, že se projev neuskuteční.

Podle místopředsedy strany Smer Erika Kaliňáka premiéra skolila viróza. Kaliňák uvedl, že už na sobotní poradě viděl, že se premiér necítí dobře, ale předpokládá, že se Fico v pondělí vrátí do práce. Fico se v pátek zúčastnil diskuse se studenty na Okresním úřadě v Popradu.

Na pátečním setkání se zúčastnilo přibližně sto studentů ze tří místních středních škol, přičemž většina zúčastněných byla v černém oblečení a chtěla tak vyjádřit svůj nesouhlas se současným směřováním země.

Část studentů z diskuse odešla předčasně. Beseda se měla původně konat minulý týden na půdě již zmíněného Gymnázia Dominika Tatarku v Popradu. Fico po páteční diskusi na sociální síti uvedl, že „právě v Popradu diskutujeme o mezinárodních vztazích a představte si, máme i rozdílné názory“.

Později se vyjádřil i k předčasnému odchodu části studentů. Prohlásil, že když měli možnost diskutovat, odešli. Dodal, že přišli další, kteří byli připraveni diskutovat a respektovat jiný názor, protože bez něj není svobodná diskuse a bez svobodné diskuse není demokracie. Tím se snažil odlišit ty, kteří protestují, od těch, kteří jsou ochotni vést debatu.

