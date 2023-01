Babiše nechtějí za prezidenta ani některé výrazné tváře ANO. Chce to větší noblesu, řekl Vondrák

Babiš je nepochybně posílen pondělním nepravomocným rozsudkem v kauze Čapí hnízdo, kdy byl zproštěn obžaloby. Vítr z plachet mu však zároveň mohla vzít veřejná vyjádření dvojice výrazných představitelů hnutí ANO v Moravskoslezském kraji.

Hejtman Ivo Vondrák potvrdil v pořadu Ptám se já, že bývalého premiéra v prezidentských volbách volit nebude. Doba si podle něj žádá hlavu státu, která bude zahlazovat hluboké příkopy ve společnosti.

"Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše. Bude to chtít výrazně větší noblesu a toleranci k tomu, co říkají ostatní," uvedl Vondrák a prozradil, že již minule volil Jiřího Drahoše, nikoliv Miloše Zemana.

Volební lístek se jménem předsedy hnutí nevhodí v obálce do urny ani ostravský primátor Tomáš Macura. "Andrej Babiš nenaplňuje moje představy a ideály, které si spojuji s funkcí prezidenta republiky," vysvětlil serveru Seznam Zprávy.

Macura bez dalších podrobností sdělil, že uvažuje o dvou kandidátech a rozhodne se na základě zbývajících debat. Vondrák přiznal, že bude volit generála Petra Pavla. "Připadá mi jako člověk, který se dokáže přesně vyjadřovat, má temnou část minulosti, ale nemůžu také říct, že jsem naprosto čistý člověk. Kdo nežil v té době, neví, jaké to bylo," nechal se slyšet.

Moravskoslezský hejtman ovšem dodal, že klidně může být jediným členem hnutí ANO, který bude takhle volit.