Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

Jan Hrabě

29. října 2025 16:04

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček. Podle jeho slov nedošlo k žádným rozporům. Strany zatím nechtějí prozradit, koho do kabinetu nominují. Ministerstva si každopádně rozdělily již dříve.  

Program kabinetu, který nahradí končící Fialovu vládu, bude představen v pondělí 3. listopadu, kdy také zástupci všech zastoupených uskupení podepíší koaliční smlouvu. To už v předchozím průběhu dnešního dne oznámil pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nemáme tam žádné rozpory. Upřesnili jsme si některé náležitosti a můžeme v tuto chvíli zkonstatovat, že je definitivně ze sta procent hotový," řekl Havlíček k programu podle ČT. Dnes už se dojednávali jen nepodstatné detaily. "Nebylo to nic, co by rozdělovalo koalici," podotkl.

Předseda SPD Tomio Okamura označil debatu nad programem za pracovní, věcnou a pozitivní. Sám bude nominantem koalice na post předsedy Poslanecké sněmovny. Motoristé navrhnou do vedení dolní parlamentní komory poslance Jiřího Bartáka na post místopředsedy. 

Vládní personálie zatím uskupení tají. "Vládní jména budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam. Nejdříve s ním bude seznámen pan prezident," sdělil Havlíček. Okamura ho doplnil slovy, že SPD nebude mluvit jiné straně do nominací. 

"Máme domluvenou koaliční smlouvu. Domluvili jsme se, že ji podepíšeme v pondělí 3. listopadu. V den, kdy vlastně poprvé zasedne nová Sněmovna," řekl Babiš na záběrech, které dnes zveřejnil na facebooku. 

Babiš zdůraznil, že nejvíce práce bude s návrhem státního rozpočtu na příští rok. "Doufáme, že ho konečně tato vláda pošle do Sněmovny, protože bez toho není možné ho projednávat. Je tam samozřejmě obrovská díra. Nebudeme měnit ten deficit, protože to ani z časových důvodů není možné, ale chybí tam všude peníze," poznamenal.

"Nejvíc práce samozřejmě máme s přípravou těch nových zákonů, které chceme změnit pro váš lepší život," dodal Babiš a konkrétně zmínil stavební zákon či reformu v problematice duševního zdraví. 

Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

