Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček. Podle jeho slov nedošlo k žádným rozporům. Strany zatím nechtějí prozradit, koho do kabinetu nominují. Ministerstva si každopádně rozdělily již dříve.
Program kabinetu, který nahradí končící Fialovu vládu, bude představen v pondělí 3. listopadu, kdy také zástupci všech zastoupených uskupení podepíší koaliční smlouvu. To už v předchozím průběhu dnešního dne oznámil pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO).
"Nemáme tam žádné rozpory. Upřesnili jsme si některé náležitosti a můžeme v tuto chvíli zkonstatovat, že je definitivně ze sta procent hotový," řekl Havlíček k programu podle ČT. Dnes už se dojednávali jen nepodstatné detaily. "Nebylo to nic, co by rozdělovalo koalici," podotkl.
Předseda SPD Tomio Okamura označil debatu nad programem za pracovní, věcnou a pozitivní. Sám bude nominantem koalice na post předsedy Poslanecké sněmovny. Motoristé navrhnou do vedení dolní parlamentní komory poslance Jiřího Bartáka na post místopředsedy.
Vládní personálie zatím uskupení tají. "Vládní jména budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam. Nejdříve s ním bude seznámen pan prezident," sdělil Havlíček. Okamura ho doplnil slovy, že SPD nebude mluvit jiné straně do nominací.
"Máme domluvenou koaliční smlouvu. Domluvili jsme se, že ji podepíšeme v pondělí 3. listopadu. V den, kdy vlastně poprvé zasedne nová Sněmovna," řekl Babiš na záběrech, které dnes zveřejnil na facebooku.
Babiš zdůraznil, že nejvíce práce bude s návrhem státního rozpočtu na příští rok. "Doufáme, že ho konečně tato vláda pošle do Sněmovny, protože bez toho není možné ho projednávat. Je tam samozřejmě obrovská díra. Nebudeme měnit ten deficit, protože to ani z časových důvodů není možné, ale chybí tam všude peníze," poznamenal.
"Nejvíc práce samozřejmě máme s přípravou těch nových zákonů, které chceme změnit pro váš lepší život," dodal Babiš a konkrétně zmínil stavební zákon či reformu v problematice duševního zdraví.
Související
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
ANO podle Havlíčka může budovat vládu s Motoristy. Prakticky neodvratný neúspěch komunistů označil za překvapivý
Karel Havlíček , Vláda ČR , Tomio Okamura , hnutí ANO , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Motoristé
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček
před 1 hodinou
Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce
před 2 hodinami
Listopad začne teplejším počasím. Podzim zase nastaví vlídnější tvář
před 2 hodinami
Odhodlání větší než kdy dřív. Putin chce pokračovat ve válce, zní z USA
před 3 hodinami
Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost
před 4 hodinami
Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem
před 5 hodinami
Rodinná oslava se zvrtla. Policie vyjížděla k vraždě, podezřelým je mladík
před 5 hodinami
Hurikán Melissa udeřil. Může ovlivnit i počasí v Evropě, meteorologové ho sledují
před 6 hodinami
Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to
před 7 hodinami
Ukrajina napodobila Rusko. Novou raketu otestovala v boji, potvrdil Zelenskyj
před 8 hodinami
Babiš prozradil, kdy strany nové vlády podepíšou koaliční smlouvu
před 9 hodinami
Počasí se o víkendu oteplí
včera
Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek
včera
Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší
včera
OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny
včera
Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině
včera
Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“
včera
CNN: Proč brát možnost, že Trump bude vládnout i ve třetím funkčním období, vážně?
včera
Hurikán Melissa je jednou z nejsilnějších bouří v historii. Mohou za to člověkem způsobené změny počasí?
Hurikán Melissa, který byl americkým Národním hurikánovým centrem povýšen na maximální pátou kategorii, je předpovídán jako jedna z nejsilnějších bouří v zaznamenané historii, která by měla zasáhnout Jamajku. Pomalý postup Melissy, která zesílila z třetí na pátou kategorii již v pondělí, představuje obrovskou hrozbu pro ostrov.
Zdroj: Libor Novák