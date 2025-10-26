Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová

Nová vláda nebude zpochybňovat členství Česka v Evropské unii a NATO. Potvrdila to místopředsedkyně vítězného hnutí ANO Alena Schillerová. Referendum o vystoupení ze zmíněných organizací přitom patří k hlavním bodům programu hnutí SPD.
"Slíbili jsme našim voličům, že nevystoupíme z NATO ani EU. To je úplně vyloučeno, jsme jasná prozápadní strana," vysvětlila Schillerová v nedělním vydání pořadu Partie stanice CNN Prima News. Podle jejích slov nepřipadá v úvahu ani referendum. "Myslím si, že i to byl důvod, proč jsme získali ve volbách tolik hlasů," konstatovala.
Smířil se s tím už i předseda SPD Tomio Okamura. "Nám je to líto, ale je to tak, to je politická realita," uvedl s ohledem na to, že hnutí má jen 15 poslanců. "Hnutí ANO už to řeklo, že bude možný zákon o referendu, vyjma členství v EU a NATO. Jinými slovy by další otázky byly možné," dodal.
Program nové vlády na půdorysu ANO, SPD a Motoristů už je v podstatě hotový. Uvedl to místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček, který se pravděpodobně stane jedním z ministrů. Havlíček sdělil, že trojice uskupení se dohodla na programu na úrovni vyjednávacích týmů. Dokument ještě projednají vedení všech zúčastněných stran či hnutí, může tak dojít k dílčím změnám. "V zásadě jsme ale hotovi," uvedl pro Českou televizi.
Exministr v tomto týdnu vedl jednání o nové vládě, protože pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš odjel na dovolenou do zahraničí. V pondělí už by ale měl být zpět v Česku. Podle Havlíčka se vydá za prezidentem Petrem Pavlem a seznámí ho s programem budoucího kabinetu.
ANO, SPD a Motoristé si už dříve rozdělili ministerstva. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má povinnost podat demisi po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.
Alena Schillerová , Tomio Okamura , Vláda ČR , EU (Evropská unie) , NATO , hnutí ANO , Svoboda a přímá demokracie (SPD)
První kandidáti se oficiálně hlásí do boje o post předsedy ODS, který na příštím stranickém kongresu opustí končící premiér Petr Fiala. Nahradit ho chce stále ještě úřadující ministr dopravy Martin Kupka, z pozice outsidera se pokusí delegáty oslovit místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Zdroj: Jan Hrabě