Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. října 2025 13:47

Alena Schillerová
Alena Schillerová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nová vláda nebude zpochybňovat členství Česka v Evropské unii a NATO. Potvrdila to místopředsedkyně vítězného hnutí ANO Alena Schillerová. Referendum o vystoupení ze zmíněných organizací přitom patří k hlavním bodům programu hnutí SPD. 

"Slíbili jsme našim voličům, že nevystoupíme z NATO ani EU. To je úplně vyloučeno, jsme jasná prozápadní strana," vysvětlila Schillerová v nedělním vydání pořadu Partie stanice CNN Prima News. Podle jejích slov nepřipadá v úvahu ani referendum. "Myslím si, že i to byl důvod, proč jsme získali ve volbách tolik hlasů," konstatovala. 

Smířil se s tím už i předseda SPD Tomio Okamura. "Nám je to líto, ale je to tak, to je politická realita," uvedl s ohledem na to, že hnutí má jen 15 poslanců. "Hnutí ANO už to řeklo, že bude možný zákon o referendu, vyjma členství v EU a NATO. Jinými slovy by další otázky byly možné," dodal. 

Program nové vlády na půdorysu ANO, SPD a Motoristů už je v podstatě hotový. Uvedl to místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček, který se pravděpodobně stane jedním z ministrů. Havlíček sdělil, že trojice uskupení se dohodla na programu na úrovni vyjednávacích týmů. Dokument ještě projednají vedení všech zúčastněných stran či hnutí, může tak dojít k dílčím změnám. "V zásadě jsme ale hotovi," uvedl pro Českou televizi. 

Exministr v tomto týdnu vedl jednání o nové vládě, protože pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš odjel na dovolenou do zahraničí. V pondělí už by ale měl být zpět v Česku. Podle Havlíčka se vydá za prezidentem Petrem Pavlem a seznámí ho s programem budoucího kabinetu. 

ANO, SPD a Motoristé si už dříve rozdělili ministerstva. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má povinnost podat demisi po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.

před 5 hodinami

Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní

Související

Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně

Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne

Po parlamentních volbách začínají v České republice spekulace o možném rozdělení ministerstev v nově vznikající vládě. Dosavadní kabinet premiéra Fialy opustí své funkce. Hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele si nárokuje post předsedy vlády, přičemž do rozdělování vládních pozic chtějí významně promluvit i jejich pravděpodobní koaliční partneři – hnutí Motoristé sobě a SPD.

Více souvisejících

Alena Schillerová Tomio Okamura Vláda ČR EU (Evropská unie) NATO hnutí ANO Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Aktuálně se děje

před 39 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.

včera

včera

Tomáš Zdechovský

Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici

Jen několik hodin zbývá do okamžiku, kdy se hodiny vrátí o hodinu nazpět kvůli střídání letního a zimního času. Dlouhá léta se na úrovni Evropské unie řeší zrušení změn času. Podle aktuálního vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) na tom panuje shoda u zástupců většiny členských zemí. 

včera

včera

včera

včera

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 

včera

Čínská armáda, ilustrační fotografie.

Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem

Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.

včera

včera

Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá

První kandidáti se oficiálně hlásí do boje o post předsedy ODS, který na příštím stranickém kongresu opustí končící premiér Petr Fiala. Nahradit ho chce stále ještě úřadující ministr dopravy Martin Kupka, z pozice outsidera se pokusí delegáty oslovit místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy