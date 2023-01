Eva Pavlová, Monika Babišová a Robert Neruda. Co víme o partnerech favoritů?

Monika Babišová

Narodila se v Litoměřicích a její původní příjmení znělo Herodesová. Vystudovala střední ekonomickou školu, obor organizace administrativy. V devatenácti letech se provdala za svoji dětskou lásku. S Babišem se seznámila v roce 1992, když pracovala jako sekretářka obchodní firmy, do které Babiš chodil na schůzky. Oba dva se rozvedli se svými předchozími partnery a v červenci 2017 se vzali. S Babišem má dceru Vivien (2000) a syna Frederika (2004). Z prvního manželství má Babiš ještě dceru Adrianu Bobekovou (1979) a syna Andreje (1983).

Věnuje se interiérovému designu, navrhovala například interiér restaurace Paloma ve Francii, kterou její partner vlastnil. V roce 2011 založila Nadaci Agrofert, která se zaměřuje především na finanční podporu nekomerčních právnických osob, kterým přispívá na rozvoj jejich aktivit. Od roku 2017 provozuje společný projekt s Českou filharmonií nazvaný Hudba do škol, který podporuje učitele hudební výchovy v jejich práci, o dva roky později se stala ambasadorkou projektu Kopretina Nadace pro výzkum rakoviny ČR, který se zabývá prevencí rakoviny děložního čípku.

Babišová byla původně obviněna spolu se svým manželem v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, státní zástupce ale její stíhání v roce 2019 zastavil. Babišová poté jako svědkyně odmítla vypovídat na policii i u soudu.

Robert Neruda

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je specialistou na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. V letech 2000 až 2003 a poté znovu od roku 2005 do 2010 pracoval v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, několik let zde byl prvním místopředsedou. V letech 2004 až 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Je spoluautorem komentářů k soutěžnímu zákonu či zákonu o veřejných zakázkách a napsal několik desítek odborných článků. Nyní působí v advokátní kanceláři Havel & Partners, kde je jedním ze spolumajitelů a jednatelů a šéfuje týmu soutěžních právníků a ekonomů. V roce 2018 neúspěšně kandidoval za sdružení Kuřimáci.cz do zastupitelstva města Kuřim. O dva roky později spoluzaložil platformu Rozumné právo. S Nerudovou má syny Filipa (2006) a Daniela (2012).

Eva Pavlová

Narodila se v Šumperku, v letech 1986 a 1990 vystudovala Vysokou vojenskou pedagogickou školu v Bratislavě. Je podplukovnicí v záloze. Se svým současným mužem se poznali v polovině 80. let na základně v Prostějově a vzali se v roce 2004. V době, kdy byl její muž náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (2012-2015), působila ve štábu jako komunikátorka se zahraničními vojenskými a leteckými přidělenci v ČR. Poté pracovala mimo jiné jako asistentka mediačního centra Manofi a byla zvolena do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, v letošních komunálních volbách mandát obhájila. Z předchozího manželství má dceru Evu (1992), generál Pavel má z prvního manželství syny Jana (1990) a Petra (1993).