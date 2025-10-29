Jurečka chce, aby Pavel promluvil hnutí ANO do duše ohledně důchodů

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyzval prezidenta Petra Pavla, aby se s ANO, které bude stát v čele nové vlády, zabýval předvolebními sliby hnutí ohledně důchodů. Podle Jurečky by jejich naplnění stálo spoustu peněz, které stát nemá.
Podle Jurečky by všechny sliby hnutí ANO ohledně důchodů přišly stát na dalších až 240 miliard korun ročně. "Jelikož ANO nepředložilo plán, jak je zajistí bez dalšího zadlužování, apeloval jsem na pana prezidenta, aby využil autority svého úřadu a opět se zapojil do debaty ohledně budoucnosti důchodového systému," uvedl končící ministr na sociální síti X.
Lidovecký politik připomněl, že Pavel při nástupu do úřadu řekl, že se o problematiku reformy důchodů a udržitelného důchodového systému bude zajímat. "To je v zájmu nás všech a věřím, že k tomu pan prezident může přispět," konstatoval.
Jurečka také vyzdvihl změny, které prosadila Fialova vláda. "Naše důchodová reforma zajistila, že důchodový účet by měl být několik příštích let v přebytku a následně budou jeho deficity zvládnutelné. To je stav, jehož zachování je v zájmu nás všech," dodal.
Podle volebního programu ANO by mělo v dalších letech dojít k zásadním úpravám valorizací, pokud na tom tedy hnutí najde shodu s koaličními partnery, jimiž pravděpodobně budou SPD a Motoristé. "Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec, který zohlední růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd," sliboval Andrej Babiš před říjnovými sněmovními volbami.
ANO chce rovněž zavést věkové valorizace. Od 80 let by důchodci dostávali pětistovku navíc, u lidí od 85 let by zůstalo zachováno navýšení o tisícovku, penzisté od 90 let by si polepšili o 1500 korun. Osobám starším 95 let slibuje hnutí až 2000 korun měsíčně navíc. Babiš přislíbil také úpravy legislativy, aby lidé vykonávající náročnější profese mohli odcházet dříve do důchodu, který bude "adekvátní a spravedlivý".
Program příští vlády, kterou Babiš pravděpodobně povede, bude ale oficiálně představen až v pondělí, kdy zároveň dojde k podpisu koaliční smlouvy.
