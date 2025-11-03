Kardinál Duka je ve vážném stavu. Leží v Ústřední vojenské nemocnici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 14:19

Dominik Duka a Miloš Zeman
Dominik Duka a Miloš Zeman

Bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka je od víkendu opět hospitalizován, informovalo arcibiskupství v pondělí. Zdravotní známého klerika je vážný, uvedli jeho spolupracovníci bez bližších podrobností. 

"V sobotu byl do Ústřední vojenské nemocnice znovu převezen pan kardinál Dominik Duka. Jeho stav je vážný," uvedlo arcibiskupství v pondělí na sociální síti X. Věřící požádalo jejím prostřednictvím o modlitbu za hospitalizovaného duchovního. 

Dukovi, který byl v nedávné době hospitalizován kvůli prasklému vředu, o víkendu telefonoval bývalý prezident Miloš Zeman. Kardinálovi popřál brzké uzdravení. Sám Zeman byl dnes také přijat do nemocnice.

O Zemanově aktuální hospitalizaci informoval novinář Luboš Procházka. "Miloš Zeman je ode dneška znovu hospitalizovaný v motolské nemocnici, kde ho čeká důležité vyšetření. Do nemocnice ho dovezl řidič v doprovodu ochranky dnes ráno," napsal na síti X, kde zmínil, že rodina se ke zdravotnímu stavu exprezidenta vyjádří v průběhu týdne. 

Zeman se v neděli ozval prostřednictvím facebookového profilu. "Zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Cítím se však lépe a léčba pokračuje podle očekávání," uvedl.

Lidem poděkoval za pozdravy a přání a naznačil, že se chce nadále objevovat na veřejnosti. "Těším se, že se brzy opět setkáme při některé z nadcházejících příležitostí," uzavřel krátké prohlášení. 

