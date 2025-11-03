Bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka je od víkendu opět hospitalizován, informovalo arcibiskupství v pondělí. Zdravotní známého klerika je vážný, uvedli jeho spolupracovníci bez bližších podrobností.
"V sobotu byl do Ústřední vojenské nemocnice znovu převezen pan kardinál Dominik Duka. Jeho stav je vážný," uvedlo arcibiskupství v pondělí na sociální síti X. Věřící požádalo jejím prostřednictvím o modlitbu za hospitalizovaného duchovního.
Dukovi, který byl v nedávné době hospitalizován kvůli prasklému vředu, o víkendu telefonoval bývalý prezident Miloš Zeman. Kardinálovi popřál brzké uzdravení. Sám Zeman byl dnes také přijat do nemocnice.
O Zemanově aktuální hospitalizaci informoval novinář Luboš Procházka. "Miloš Zeman je ode dneška znovu hospitalizovaný v motolské nemocnici, kde ho čeká důležité vyšetření. Do nemocnice ho dovezl řidič v doprovodu ochranky dnes ráno," napsal na síti X, kde zmínil, že rodina se ke zdravotnímu stavu exprezidenta vyjádří v průběhu týdne.
Zeman se v neděli ozval prostřednictvím facebookového profilu. "Zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Cítím se však lépe a léčba pokračuje podle očekávání," uvedl.
Lidem poděkoval za pozdravy a přání a naznačil, že se chce nadále objevovat na veřejnosti. "Těším se, že se brzy opět setkáme při některé z nadcházejících příležitostí," uzavřel krátké prohlášení.
Související
Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal
Kardinál Duka čelí kritice. Dítě bez matky či otce srovnal s ukrajinským vojákem
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Kardinál Duka je ve vážném stavu. Leží v Ústřední vojenské nemocnici
před 1 hodinou
Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu
před 2 hodinami
Zemana opět hospitalizovali. Rodina se vyjádří k jeho zdraví
před 3 hodinami
Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl
před 4 hodinami
Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky
před 4 hodinami
Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí
před 5 hodinami
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
před 6 hodinami
Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely
před 7 hodinami
Předpověď počasí slibuje malé babí léto. Bude až 15 stupňů
včera
Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy
včera
Byl druhý v Pardubické. S náhle zesnulým žokejem Složilem se lidé rozloučí v pátek
včera
Putin na další setkání s Trumpem nespěchá, prozradila Moskva
včera
Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém
včera
Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok
včera
Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy
včera
Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel
včera
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
včera
Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva
včera
Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat
včera
Dvě tváře Trumpa. Slibuje trvalý mír, vzápětí připouští další vojenský zásah
Někdy to vypadá, že americký prezident Donald Trump trpí schizofrenií. Po úspěšném jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem sice slibuje trvalý mír, ale vzápětí připouští další vojenský zásah. Pentagon se podle jeho slov má připravit na případnou akci v Nigérii. Vadí mu vraždění tamních křesťanů.
Zdroj: Lucie Podzimková