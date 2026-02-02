Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí

Každý rok se povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se týká statisíců poplatníků. Letos je poslední den lhůty pro podání přiznání dnes, tedy v pondělí 2. února. Finanční správa doporučuje využít portál MOJE daně, který umožňuje automatické předvyplnění formuláře.
"Díky portálu MOJE daně mohou poplatníci vyřídit daňové přiznání online z domova. Automatické předvyplnění údajů z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně významně šetří čas a usnadňuje celý proces. Doporučujeme možnost předvyplnění využít," uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Portál MOJE daně umožňuje požádat o předvyplnění daňového přiznání údaji z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně. Po zkontrolování a případném doplnění předvyplněných údajů je možné daňové přiznání prostřednictvím portálu rovnou podat. Vedle úspory času pomáhá portál MOJE daně minimalizovat riziko chyb.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí není nutné podávat pravidelně každý rok. Podává se v případech, kdy někdo během uplynulého roku nemovitou věc nabyl, prodal, daroval nebo se změnilo vlastnictví z jiného důvodu, případně na své nemovitosti provedl změny, které ovlivňují výši daně. Poplatníkům, u kterých nic takového nenastalo, stanoví daň správce daně automaticky na základě údajů z předchozích let.
Celkový výběr daně z nemovitých věcí v loňském roce přesáhl 23 miliard korun z více než 4,2 milionu daňových přiznání. Tento příjem je důležitým zdrojem financování obcí a slouží k zajištění veřejných služeb i rozvoji místní infrastruktury.
V průběhu dubna a května rozešle finanční správa milionům poplatníků informace o výši jejich daňové povinnosti na rok 2026, a to včetně QR kódu pro snadné zaplacení.
