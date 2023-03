Lipavský bude jednat se Stoltenbergem. Chce probrat válku na Ukrajině i Čínu

"Vždycky opakujeme, že Západ musí zůstat jednotný. Aktuální válka na Ukrajině je něco, co nás spojuje. Zároveň vítám silnou roli NATO v bezpečnosti České republiky," uvedl ministr. Stoltenbergovi chce také zopakovat vládní závazek, že už příští rok kabinet vynaloží dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu.

Co se týče Číny a Indo-Pacifiku, Lipavský především vítá roli NATO při zapojování dalších partnerů, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, Austrálie nebo Nový Zéland. "Diskuse jsou velmi otevřené, živé. Je velmi důležité, abychom i my byli součástí těchto politických jednání," poznamenal šéf české diplomacie.

Informovat chce Stoltenberga také o práci na strategických dokumentech, a to na bezpečnostní a obranné strategii.

Jednat by se šéfem NATO měl také o summitu Severoatlantické aliance, který se koná od 11. do 12. července ve Vilniusu. Osobní účast na něm plánuje také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Finsko a Švédsko doufají v to, že do summitu budou do NATO přijaty, ratifikovat to ještě musí Turecko a Maďarsko.

Po schůzce se Stoltenbergem bude Lipavský jednat se dvěma členy Evropské komise. Rozhovory s eurokomisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem a eurokomisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí Janezem Lenarčičem se budou týkat zejména podpory Ukrajiny, potrestání válečných zločinů páchaných na jejím území, humanitární pomoci, řešení důsledků ruské agrese, posilování odolnosti Evropské unie a její role ve světě.

O podpoře občanské společnosti ve východní Evropě, svobodě médií a významu strategické komunikace v aktuální geopolitické situaci pak bude šéf české diplomacie hovořit s ředitelem Evropské nadace Jerzym Pomianowskim.