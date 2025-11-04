Výčet rezignací politiků hnutí ANO neskončil ustavující schůzí Poslanecké sněmovny, kde se několik zvolených poslanců vzdalo mandátu. Senátorka Jana Mračková Vildumetzová v pondělí překvapivě oznámila, že skončí ve funkci karlovarské hejtmanky.
Mračková Vildumetzová se rozhodla ukončit působení ve funkci hejtmanky k dnešnímu dni z rodinných důvodů. "Moje osobní situace se v posledních měsících výrazně změnila a já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu," uvedla na sociální síti X.
"Nebylo to jednoduché rozhodnutí, svou práci v kraji mám velmi ráda a věnovala jsem jí maximum energie i času. V tuto chvíli už ale nemohu pokračovat naplno, a proto ji přenechám někomu, kdo jí bude moci věnovat plnou pozornost. Děkuji všem, kteří mě v práci podporovali a spolupracovali se mnou. Vaší důvěry si velmi vážím," dodala politička.
Mračková Vildumetzová byla krajskou hejtmankou od loňského listopadu na základě jasného vítězství ANO v krajských volbách, když hnutí získalo 44 procent hlasů a 28 mandátů v krajském zastupitelstvu. V čele Karlovarského kraje předtím stála už v letech 2016 až 2019.
Mračková Vildumetzová bude nadále senátorkou za sokolovský obvod, kterou byla zvolena loni v září v prvním kole, když obdržela 50,7 procenta hlasů. Předtím sedm let zasedala v Poslanecké sněmovně, byla dokonce její místopředsedkyní.
Související
Jurečka několik dní lhal, měl by skončit, zní z ANO. Ministr má však i zastání
Události Petra Nutila: Novoroční boj o euro, oddávající Babiš a Rajchl lanaří Vémolu
Jana Vildumetzová , Karlovarský kraj , hnutí ANO
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Fiala si vážil statečnosti kardinála Duky. Byl to muž pevné víry, uvedl Babiš
před 58 minutami
Mračková Vildumetzová končí v čele kraje. Zvolila jsem rodinu, vysvětlila
před 1 hodinou
V Praze ráno na jedné z linek nejezdilo metro. Důvodem byla závada
před 2 hodinami
Zemřel kardinál Dominik Duka: Muž, který vzdoroval režimu a vedl českou církev. Bylo mu 82 let
před 3 hodinami
Počasí bude o víkendu chladnější. Během dne naměříme i 5 stupňů
včera
Politico: Populista Babiš udělá z Česka černou ovci EU. Chce rozvrátit Green Deal
včera
Slovenskem otřásá skandální úmrtí: Pacientka nepřežila zákrok, lékař si z operace odskočil na tiskovou konferenci
včera
Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří
včera
USA řeší skandální Trumpův rozhovor. Z 90 minut televize neodvysílala ani půl hodiny
včera
Nová Sněmovna se poprvé sešla. Okamuru předsedou zvolí nejdříve ve středu
včera
Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů
včera
Trump nemůže vyjednat s Ruskem mír na Ukrajině, dokud nepochopí jednu věc
včera
Kardinál Duka je ve vážném stavu. Leží v Ústřední vojenské nemocnici
včera
Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu
včera
Zemana opět hospitalizovali. Rodina se vyjádří k jeho zdraví
včera
Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl
včera
Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky
včera
Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí
včera
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
včera
Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely
Na jednom ze železničních koridorů v Česku jsou už od nedělního večera hlášeny problémy. Kvůli krádeži kabelů došlo k výraznému omezení provozu, regionální dopravu zajišťují autobusy. Na obnovení provozu pracuje Správa železnic.
Zdroj: Jan Hrabě