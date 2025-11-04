Mračková Vildumetzová končí v čele kraje. Zvolila jsem rodinu, vysvětlila

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 9:05

Jana Mračková Vildumetzová
Jana Mračková Vildumetzová

Výčet rezignací politiků hnutí ANO neskončil ustavující schůzí Poslanecké sněmovny, kde se několik zvolených poslanců vzdalo mandátu. Senátorka Jana Mračková Vildumetzová v pondělí překvapivě oznámila, že skončí ve funkci karlovarské hejtmanky. 

Mračková Vildumetzová se rozhodla ukončit působení ve funkci hejtmanky k dnešnímu dni z rodinných důvodů. "Moje osobní situace se v posledních měsících výrazně změnila a já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu," uvedla na sociální síti X.

"Nebylo to jednoduché rozhodnutí, svou práci v kraji mám velmi ráda a věnovala jsem jí maximum energie i času. V tuto chvíli už ale nemohu pokračovat naplno, a proto ji přenechám někomu, kdo jí bude moci věnovat plnou pozornost. Děkuji všem, kteří mě v práci podporovali a spolupracovali se mnou. Vaší důvěry si velmi vážím," dodala politička.

Mračková Vildumetzová byla krajskou hejtmankou od loňského listopadu na základě jasného vítězství ANO v krajských volbách, když hnutí získalo 44 procent hlasů a 28 mandátů v krajském zastupitelstvu. V čele Karlovarského kraje předtím stála už v letech 2016 až 2019.

Mračková Vildumetzová bude nadále senátorkou za sokolovský obvod, kterou byla zvolena loni v září v prvním kole, když obdržela 50,7 procenta hlasů. Předtím sedm let zasedala v Poslanecké sněmovně, byla dokonce její místopředsedkyní. 

