Brod nad Tichou: Kvůli ptačí chřipce se musí usmrtit všech 750.000 nosnic

Podnikatelé by za prezidenta zvolili nejčastěji armádního generála ve výslužbě Petra Pavla. Hlas by mu jich dalo 31 procent, zatímco bývalé rektorce Mendelovy univerzity v Brně Danuši Nerudové 26 procent. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory mezi 662 živnostníky a zástupci českých podniků. Jako třetí by se podle průzkumu s deseti procenty umístil senátor a diplomat Pavel Fischer. Bývalého premiéra Andreje Babiše si přeje devět procent podnikatelů.