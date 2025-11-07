Okamura nechal po zvolení sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku. Teď tam visí tři

Libor Novák

7. listopadu 2025 10:15

Opoziční poslanecké kluby vyvěsily vlajku Ukrajiny z oken
Foto: ODS

Čerstvě zvolený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vydal pokyn k odstranění ukrajinské vlajky z budovy dolní komory Parlamentu, což vyvolalo ostrou kritiku opozice. Představitelé opozičních stran zareagovali tím, že vlajky na protest vyvěsili z oken svých poslaneckých klubů. Okamura, který se stal třetím nejvyšším ústavním činitelem, si za jeden ze svých prvních kroků ve funkci zvolil sundání symbolu podpory napadené zemi. 

Ukrajinská vlajka visela na zdi sídla poslanců od února 2022, kdy začala ruská vojenská invaze, a vyjadřovala solidaritu s Ukrajinou. Okamura ale krátce po svém zvolení do čela Sněmovny nechal vlajku sundat a ještě se u toho zdokumentoval. Proti Okamurovu rozhodnutí se okamžitě ostře vymezili zástupci opozice i jeho předchůdkyně Markéta Pekarová Adamová. 

V současné době se na budovách Sněmovny nachází česká vlajka, vlajka Evropské unie a vlajka Izraele, která tam zůstala viset od teroristického útoku palestinského hnutí Hamás z října 2023. Jakmile nový předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ukrajinskou vlajku stáhnout, jednotlivé poslanecké kluby začaly z oken sněmovní budovy vyvěšovat vlastní vlajky v ukrajinských barvách. Zatímco před zásahem Okamury vlála na budově vlajka jedna, nyní jsou na ní tři – od poslanců ODS, STAN a Pirátů.

Poslanci ODS se rozhodli "urychleně napravit první krok nového předsedy" a vlajku vyvěsili z oken svého klubu. Končící ministryně obrany a poslankyně ODS Jana Černochová Okamurovo jednání ostře odsoudila jako "trapné šaškování" a zdůraznila, že Sněmovna není jeho majetek. Prohlásila, že vlajka Ukrajiny jako vyjádření podpory zemi bombardované Putinovými teroristy na budovu Sněmovny patří.

I poslanci hnutí STAN vyvěsili ukrajinskou vlajku z oken svého poslaneckého klubu a uvedli, že pan Okamura "první den ve funkci ukázal, co jediné umí: pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem". Podobně reagovali i pirátští poslanci, kteří sdělili, že se u nich nic nemění a vlajku, kterou Okamura "ostudně sundal", vracejí na budovu Sněmovny. Svůj příspěvek zakončili známým prohlášením: "Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva."

Nový předseda Sněmovny, který byl zvolen ve středu, dlouhodobě kritizuje vyvěšování ukrajinských vlajek na veřejných budovách jako symbolu solidarity s napadenou zemí. Sundání vlajky sám zdokumentoval a zveřejnil video na sociálních sítích. Kontroverzní krok tak hned na začátku jeho působení ve funkci spustil viditelnou protestní akci ze strany opozice.

včera

Fialova vláda končí s dobrými výsledky, míní prezident Pavel



Okamura nechal po zvolení sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku. Teď tam visí tři

Zdroj: Jan Hrabě

