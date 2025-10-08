Okamura připravil SPD o ministerstvo vnitra

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že pokud by jeho hnutí získalo v nové vládě ministerstvo vnitra, usiloval by o odvolání současného policejního prezidenta Martina Vondráška. Tím své hnutí připravil o možnost zastávat tento resort. Uvedla to Česká televize s tím, že pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) nabídne SPD místo vnitra vedení resortu obrany, právě kvůli výrokům Okamury.
Okamura jako hlavní důvod uvedl svou osobní zkušenost s policií, která ho v minulosti vyšetřovala a následně obvinila kvůli spornému plakátu s motivem Afričana a zkrvaveného nože. Vondráškovi Okamura vyčítá, že v celém případu mlčel. Hnutí SPD přitom trvá na tom, že ministerské posty chce obsazovat odborníky, nikoli straníky.
„Myslím, že je tam potřeba udělat výměna, protože chceme svobodu slova bez cenzury,“ reagoval Okamura na dotazy novinářů ohledně policejního prezidenta. Zdůraznil, že jeho požadavek nemá být vnímán jako politické ovlivňování, ani jako osobní záležitost. „Není to nic osobního, není to žádné politické ovlivňování. Pana policejního prezidenta osobně ani neznám,“ dodal Okamura.
Důvodem pro výměnu je pro Okamuru tiché přihlížení policejního prezidenta v kauze, která se dotkla jeho svobody projevu. „Stávající Rakušanův establishment mne chce zavřít na tři roky za plakát, absolvoval jsem výslech na policii, kde byl politruk a rozsudek měl v šuplíku... Mám osobní zkušenost,“ popsal Okamura své dojmy z vyšetřování. Jeho kritika směřuje proti tomu, co vnímá jako snahu omezovat svobodu slova pod politickým tlakem.
Okamurova slova se následně snažil mírnit Radim Fiala, staronový předseda sněmovní frakce SPD. Na tiskové konferenci novinářům řekl, že v poslaneckém klubu hnutí se o této záležitosti zatím nebavili. A podobně odmítavě se k tomu postavilo i hnutí ANO, kterému se řešení osobních sporů touto formou také nezamlouvá.
SPD tak podle České televize ztratilo šance získat ministerstvo vnitra. Hnutí, které by mělo dostat ve vládě ministerstvo dopravy a zemědělství a obsadit místo šéfa Sněmovny, by tak mohlo podle Deníku N namísto toho dostat post ministra obrany, který měl původně obsadit Lubomír Metnar.
SPD, která už dříve oznámila, že do ministerských křesel nebude nominovat své členy, ale odborníky, má tak nyní za úkol přijít se jménem ministra obrany, kterého by šéf ANO Babiš schválil. A nejen on. Prezident Petr Pavel se už dříve nechal slyšet, že právě na resortu obrany nechce zástupce strany, která zpochybňuje členství Česka v NATO nebo EU.
Koalice SPD vedená Tomiem Okamurou má po volbách historicky největší šanci usednout ve vládě. Spolu s ní se do Sněmovny dostaly i PRO, Trikolóra a Svobodní – čtyřblok, který sliboval „vládu pro obyčejné lidi“ a otevřeně zpochybňoval dosavadní směřování země. Pokud tyto strany získají klíčové resorty, lze čekat zásadní zásahy do zemědělství, vnitřní bezpečnosti i obrany. Vítěz voleb Andrej Babiš tak stojí před riskantním úkolem: sestavit vládu, která může změnit kurz země, nebo se rychle rozpadnout.
