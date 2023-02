Putin blouzní, jeho výklad událostí na Ukrajině je odtržený od reality, zní z Evropy

"Je to příklad ruského chování a chování Putina a jeho ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Oba používají narativy, které se velmi liší od reality. Překrucují realitu, proto se s nimi o tom tak obtížně jedná," řekl Pavel.

Putin dnes v tradičním projevu před federálním shromážděním uvedl, že válku na Ukrajině, která začala téměř před rokem vpádem ruských jednotek, rozpoutal Západ a Rusko se ji pouze silou snaží zastavit. Uvedl také, že Rusko na bojišti není možné porazit a poukázal na velikost a sílu ruské armády, což ale zpochybňují zahraniční pozorovatelé.

"Od začátku agrese můžeme pozorovat nedostatečný výkon ruské armády ve všech aspektech," včetně vybavení nebo výcviku, řekl dnes Pavel, který se úřadu ujme za dva týdny. Schopnost Ruska poučit se ze svých chyb by podle něj ale Západ neměl podceňovat.

V rozhovoru s Amanpourovou vyzval zvolený prezident k opatrnosti ohledně Číny a jejích návrhů k mírovému řešení konfliktu. Peking se podle něj může ze současné situace poučit pro případ, že by se konflikt rozhořel mezi Čínou a Západem. Čína také podle něj nemá zájem o porážku Ruska, protože Rusko je jejím přirozeným spojencem.

Putin je stále v bunkru a své blouznění pokládá za realitu, píše polský list

Proslov ruského prezidenta, ve kterém označil za hlavního protivníka Spojené státy a jejich spojence, svědčí o tom, že Vladimir Putin je stále zavřený v bunkru a své fantazie pokládá za realitu. Se šílencem ale není možné vést jednání, napsal dnes polský list Gazeta Wyborcza v komentáři k dnešnímu projevu o stavu země, jenž ruský vůdce přednesl před členy parlamentu a dalšími členy vládnoucí elity.

"Svět, který se bál toho, co řekne Putin den po historické návštěvě amerického prezidenta Joeho Bidena v Kyjevě, si může s ulehčením oddychnout. Kremelský vojevůdce neřekl prakticky nic nového, co bychom neslýchali přinejmenším několik let a zejména poslední rok. Především se neodhodlal k vyhlášení totální války, k úplnému přestavění státu na válečnou kolej a k velké mobilizaci vojáků," uvedl komentátor.

Při pohledu na Putinův projev z varšavské redakce se zdálo, že "člověk, který je úplně odtržený od reality, se pokouší vynadat svým podřízeným, protože ti, ačkoliv hlasitě tleskají, nevěří až tak moc cílům, které ohlásil při útoku na Ukrajinu. Strašil, že jsou tací, kteří raději žijí a platí daně v cizině než ve vlasti. Tvrdil, že všichni - dokonce i penzisté s nízkými příjmy - musí stejně silně podporovat vojenské úsilí Ruska. Hrozil, že se zrádci se vypořádá rychle a rozhodně".

Prostě Putin dál sedí v bunkru, do kterého se zavřel na počátku pandemie a své blouznění pokládá za skutečnost. S někým takovým není možné jednat, protože by šlo o dohodu se šílencem, v jehož hlavě reálný svět neexistuje. Cožpak by pokládal za problém, aby považoval jakýkoliv kus papíru se svým podpisem za neexistující a vymyslel novou "speciální operaci" proti Západu, tak nepřátelskému vůči Rusku? Přeci v Putinově myšlení válka je mír, napsala Gazeta Wyborcza.

"Máme co do činění s čímsi podobným filmovému hororu, ale tak nepovedeným a špatně připraveným, že si nedokáže získat diváky," usoudil o Putinově vystoupení server Defence 24, podle kterého každý další Putinův projev má stále slabší a slabší účinek na publikum. "Putin se stává mimo svou zemi prosebníkem, který musí bojovat o dodávky z Íránu či Severní Koreje. A stal se mladším, tedy slabším partnerem vůči Číně, která se stále nerozhoupala k vojenské pomoci ruské armádě, potýkající se s nedostatkem materiálu a logistickými problémy," poznamenal.

Vladimir Putin prezentoval Rusko jako obléhanou pevnost, která je připravena na dlouhou válku, všímá si francouzský list Le Monde. Za jediný neočekávaný moment vystoupení označil slova ruského prezidenta o pozastavení dohody Nový START ohledně strategických jaderných zbraní.

Ztratil kontakt s realitou, reagoval na Putinův projev ukrajinský činitel

Dnešní projev ruského prezidenta Vladimira Putina ukázal, že šéf Kremlu ztratil kontakt s realitou, řekl agentuře Reuters poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Na twitteru napsal, že Putin "veřejně demonstroval svou bezvýznamnost a zmatenost". Ruský prezident ve svém projevu o stavu země mimo jiné znovu obviňoval Západ z rozpoutání války na Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko před téměř rokem.

"Nachází se ve zcela jiné realitě, kde není možné vést dialog o spravedlnosti a mezinárodním právu," řekl poradce ukrajinského prezidenta agentuře Reuters. "Putin veřejně demonstroval svou bezvýznamnost a zmatenost. Zdůraznil, že Ruská federace je 'v tajze slepé uličky', nemá a nebude mít žádné perspektivní řešení. Protože všude jsou 'nacisté, marťané a konspirační teorie'," napsal Podoljak na twitteru.

Ruský prezident dnes mimo jiné znovu obvinil z konfliktu na Ukrajině Západ. Rusko se naopak snažilo situaci na Ukrajině vyřešit mírovými prostředky a válku zastavit, prohlásil Putin, na jehož příkaz Rusko před téměř rokem zahájilo nevyprovokovanou invazi do sousední země. V roce 2014 Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský poloostrov Krym a také podpořila povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.