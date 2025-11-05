Pavel si pozval Babiše na Hrad

Libor Novák

5. listopadu 2025 13:20

Andrej Babiš a Petr Pavel
Andrej Babiš a Petr Pavel Foto: hrad.cz

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

Hlavním bodem plánovaného jednání bude diskuse o návrhu Programového prohlášení vlády. Prezident se v rámci schůzky hodlá rovněž informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů.

Prezident Pavel na poslední schůzce s Babišem na Pražském hradě oficiálně pověřil šéfa hnutí ANO jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.

Babiš ale tehdy přislíbil, že text koaliční smlouvy a hotové programové priority předá hlavě státu k nahlédnutí. Konkrétní personální obsazení budoucí vlády mu tehdy Babiš nepředstavil, nicméně zmínil některá jména, o kterých probíhají politické diskuse.

Prezident od Andreje Babiše očekává předložení takového složení vlády, které nebude nijak narušovat principy demokratického státu zakotvené v Ústavě České republiky. Tyto zásady prezident opakovaně zdůrazňoval ve svých veřejných prohlášeních.

Pavel tehdy uvedl, že je připraven jednat s jednotlivými kandidáty politických stran na členy vlády a podrobně s nimi prodiskutovat jejich postoje a priority.

Poslední setkání se zaměřilo hlavně na programové priority a další postup při formování kabinetu, přičemž personální otázky byly odloženy. Návrh programového prohlášení, který zástupci stran připravovali, Babiš prezidentovi přinesl.

Babiš ale také ujistil prezidenta, že otázku řešení svého střetu zájmů představí veřejnosti před svým případným jmenováním předsedou vlády.

před 1 hodinou

Nově volená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici

Související

Daniela Ostrá Rozhovor

Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá vývoj vztahů mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem. Podle ní už nebude vzájemná negativita z prezidentských voleb roku 2023 hrát při stavění vlády roli. „Jeho cílem je mít vládu co nejrychleji a bez výraznějších překážek. Toho nedosáhne tím, když půjde s prezidentem do zbytečných střetů založených čistě na osobní animozitě,“ říká.

Více souvisejících

Petr Pavel Andrej Babiš

