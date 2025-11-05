Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.
Hlavním bodem plánovaného jednání bude diskuse o návrhu Programového prohlášení vlády. Prezident se v rámci schůzky hodlá rovněž informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů.
Prezident Pavel na poslední schůzce s Babišem na Pražském hradě oficiálně pověřil šéfa hnutí ANO jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.
Babiš ale tehdy přislíbil, že text koaliční smlouvy a hotové programové priority předá hlavě státu k nahlédnutí. Konkrétní personální obsazení budoucí vlády mu tehdy Babiš nepředstavil, nicméně zmínil některá jména, o kterých probíhají politické diskuse.
Prezident od Andreje Babiše očekává předložení takového složení vlády, které nebude nijak narušovat principy demokratického státu zakotvené v Ústavě České republiky. Tyto zásady prezident opakovaně zdůrazňoval ve svých veřejných prohlášeních.
Pavel tehdy uvedl, že je připraven jednat s jednotlivými kandidáty politických stran na členy vlády a podrobně s nimi prodiskutovat jejich postoje a priority.
Poslední setkání se zaměřilo hlavně na programové priority a další postup při formování kabinetu, přičemž personální otázky byly odloženy. Návrh programového prohlášení, který zástupci stran připravovali, Babiš prezidentovi přinesl.
Babiš ale také ujistil prezidenta, že otázku řešení svého střetu zájmů představí veřejnosti před svým případným jmenováním předsedou vlády.
Související
Pavel si vážil jeho klidné autority. Duka výrazně ovlivnil dobu, uvedl prezident
Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Pavel si pozval Babiše na Hrad
před 57 minutami
Na francouzském ostrově najelo auto do davu lidí. Řidič křičel Alláhu Akbar
před 1 hodinou
Nově volená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici
před 1 hodinou
Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky
před 3 hodinami
Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?
před 4 hodinami
Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra
před 5 hodinami
Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo
před 6 hodinami
Podzimní počasí bude panovat i po víkendu. Mají ale hrozit mrazíky
včera
V metru se omezí provoz i o víkendu. Rekonstrukce zapříčiní výluku na jedné z linek
včera
Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost
včera
Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje
včera
Policie obvinila vězně z vraždy. Kolegu v cele uškrtil
včera
Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský
včera
Výhled počasí do konce listopadu. Teploty se budou vyvíjet podle očekávání
včera
Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě
včera
Viníci jsou tři. Policie popsala, jak došlo ke kolapsu železniční dopravy
včera
Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění
včera
Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb
včera
Pavel si vážil jeho klidné autority. Duka výrazně ovlivnil dobu, uvedl prezident
včera
Tragédie zastavila provoz. Metro C srazilo člověka
Pražské metro se v úterý potýká s problémy. Po ranní závadě na lince B se před polednem zastavil i provoz v části linky C. Vlaky tam zastavila nehoda, konkrétně střet s člověkem, který nepřežil.
Zdroj: Jan Hrabě