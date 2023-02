Petr Pavel se v úterý sejde s premiérem Fialou, navrhne mu konání výjezdního zasedání vlády

Schůzka s Fialou je naplánována na úterní dopoledne, sejít by se měli v 10:00. Od zvolení se již viděli několikrát, Fiala přijel Pavlovi popřát přímo do volebního štábu, mluvili spolu také na setkání nejvyšších ústavních činitelů. Při výjezdu do Ústeckého kraje minulý týden Pavel novinářům řekl, že chce Fialovi navrhnout konání výjezdního zasedání vlády v Karlovarském či Ústeckém kraji. Nepředpokládá ale, že by se ho společně s vládou zúčastnil.

Pavel má na tento týden v kalendáři také účast na zahájení výstavy motocyklů, která začne ve čtvrtek na letňanském výstavišti v Praze. Fanouškům motocyklového světa představí sportovní a závodní motocykly, čtyřkolky i příslušenství a doplňky nebo technologie pro provoz a opravy. Pavel se netají svou zálibou v motocyklech, jezdit na nich plánuje i jako prezident.

V pátek Pavel slíbil účast na debatě týdeníku Respekt v Centru současného umění DOX. Mluvit bude se šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym. Kapacita sálu je již naplněna.