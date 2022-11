Policie zatím Zemana nevyslyší. Kontroly na Pražském hradě chce zachovat

Marie Poledňáková, autorka slavných komedií s Tomášem Holým nebo filmu S tebou mě baví svět, zemřela v úterý ve věku 81 let. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Největší úspěch ale slavil S tebou mě baví svět.