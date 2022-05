ROZHOVOR: Česko zatím zvládá uprchlíky skvěle, říká Zdechovský. Europoslanec chce povýšit v Evropské lidové straně

Pane europoslanče, momentálně vedete delegaci Evropského parlamentu v Praze, která se zabývá situací ukrajinských uprchlíků. Jaký byl, respektive je její program?

Velmi bohatý. Sešli jsme se s představiteli vlády, se sociálními partnery, předsedy sociálních výborů obou komor parlamentu, ředitelem Domova dětí a mládeže a také jsme zavítali do Centra pro Ukrajinu v pražských Vysočanech. Udělali jsme si komplexní obrázek o tom, jak český stát zvládá situaci s ukrajinskými uprchlíky.

Kromě uprchlické krize jsme řešili nadcházející předsednictví, na které je Česká republika dobře připravena. Česká strana povede během šesti měsíců důležitá jednání, která se týkají směrnice o minimální mzdě, směrnice o transparentnosti mezd, fondu sociálního klimatu a koordinaci sociálního zabezpečení. Mezi další priority bude patřit řešení raketového růstu cen energií a energetické chudoby.

Návštěvu uzavírá již zmíněná návštěva v centru pro uprchlíky. Jak zatím europoslanci z jiných zemí hodnotí přístup Česka k běžencům z válkou zmítané země?

Bulharský kolega Kanev uvedl, že na něj zapůsobilo, jakým způsobem česká společnost a vláda řeší ubytování a integraci statisíců ukrajinských uprchlíků do společnosti. Myslím, že naší vládě nemohou ostatní kolegové nic vytknout. Postarali jsme se o příchozí, snažíme se, aby se tu cítili jako doma, vytvořili si domov, našli práci a stali se plnohodnotnými členy naší společnosti. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale už teď je vidět, že to postupně jde.

V Česku byla udělena dočasná ochrana více než 355 tisícům lidí z Ukrajiny, podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana jich tu zůstává zhruba 75 až 80 procent. Jak podle vašeho názoru stát uprchlickou vlnu zvládá?

Stát nápor ukrajinských občanů zvládl skvěle v první fázi. Teď je důležité na to navázat dalšími kroky. Musíme jim podat pomocnou ruku a začlenit je do společnosti. Víme, že už přes 50 tisíc Ukrajinců si našlo práci, což je skvělé. Jako europoslanec můžu přinášet nové informace a pohledy od kolegů z jiných zemí, které mohou být přínosné pro to, jak dále tuto uprchlickou krizi zvládat.

Velkou otázkou je zaměstnávání uprchlíků, vaše delegace se touto problematikou také zabývala. Dospěli jste k nějakému závěru, řešení? Jak si v tomhle ohledu stojí Česko?

Ke konkrétnímu závěru jsme nedospěli, nebylo to ani nutné. Přijeli jsme, abychom si vyměnili informace, jak se daří českému státu ve srovnání s jinými zeměmi integrovat ukrajinské uprchlíky do společnosti a tady jsme se shodli, že velmi dobře.

Víme, že Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s nejnižší nezaměstnaností v celé EU. Volných míst je na trhu ještě pořád dost i pro Ukrajince, kteří je českým občanům rozhodně neberou. To je důležité zmínit, protože tady občas zaznívá, že se tohle děje, což není pravda. Ukrajinci častokrát berou podřadnější práce, než které dělali na Ukrajině, protože chtějí být samostatní a uživit svou rodinu. Musíme si uvědomit, že Ukrajinci mohou v delším časovém horizontu české ekonomice výrazně pomoci.

Působíte v rámci unijních institucí. Jak hodnotíte pomoc Evropské unie, ať už finanční nebo jakoukoliv jinou, se zvládáním uprchlické vlny? Česko má získat z fondů téměř 680 milionů korun.

Evropská unie pomáhá Ukrajině od začátku války. Obrovskou roli sehrály státy východní a střední Evropy, které se o uprchlíky bez jakýkoliv problémů na svém území postaraly. Pro tyto země včetně České republiky je to velká finanční zátěž, a pokud mají svou roli nadále plnit na sto procent, potřebují na to finance. Jsem proto rád, že EU tyto peníze státům dá. EU ukazuje, že se o státy, jež jsou pod náporem příchozích Ukrajinců, postará.

Na závěr - příští týden budete kandidovat do vedení Evropské lidové strany (EPP). Co vás k tomu vedlo a co straně nabízíte?

Ve vrcholné evropské politice jsem už osm let. Za tu dobu jsem získal spoustu zkušeností, které bych teď chtěl ve vedení Evropské lidové strany prodat. Naše frakce je stále největší, ale od posledních voleb ztrácí svou dominantní pozici. Chce to nové a mladé tváře, které se za dva roky poperou o co nejlepší výsledek. Chci, abychom zase zajímali voliče na základě témat a vizí, kam by měla Evropa směřovat. Musíme zlepšit komunikaci směrem k mladšímu elektorátu, být zase zajímaví a přitažliví pro mladé lidi, kteří chtějí Evropu moderní, bezpečnou a zelenější.

Věříte, že můžete ve volbě uspět?

Bude to těžké, ale kdybych tomu nevěřil, tak bych do toho nešel. Uvidíme za týden, jak to dopadne.