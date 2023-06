Na dálnicích se zvýší rychlost, změní se bodový systém. Poslanci schválili změny v silniční dopravě

Počítá s tím vládní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes schválila Sněmovna. Musí ji ještě projednat Senát a podepsat prezident. Ve Sněmovně ji v závěrečném hlasování podpořilo 163 ze 169 přítomných poslanců napříč všemi kluby.

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu tramvají.

Zavádí možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let, tato novinka má podle vlády přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. Poslanci dnes také rozhodli, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla zřejmě od roku 2024. Tato povinnost měla původně zaniknout k 1. červenci 2025.

V případě zvýšení povolené rychlosti na dálnicích vláda upozorňuje, že nepůjde o plošné zvýšení povolené rychlosti, ale pouze o možnost místní úpravou tuto rychlost zvýšit. "Ve skutečnosti tedy bude možné zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti pouze na nových, a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí," stojí v důvodové zprávě. Obdobný návrh, který umožňoval zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic schválila Sněmovna již v roce 2015 na návrh poslance ODS Ivana Adamce. Senát ale toto navýšení rychlosti tehdy odmítl a Sněmovna posléze na jeho návrh přistoupila.

"Jde o významnou změnu v pravidlech silničního provozu, která míří k zajištění větší bezpečnosti na české silniční a dálniční síti," popsal schvalovanou novelu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Poslanci dnes nepřijali návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Směly by podle něj jet například do místa vykládky zboží, pokud by bylo v tuzemsku. Výjimka se nelíbila Svazu měst a obcí. Schválená novela přesto dává ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku ze zákazu víkendových jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.

Pro Blahův návrh hlasovalo jen 27 poslanců hlavně z klubů ODS a TOP 09. Blaha i Kupka argumentovali tím, že půjde jen o nižší stovky kamionů. Nesouhlasil s tím například stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník a vyjádřil obavu, že kamionů by bylo mnohem víc. Výjimka by se vztahovala třeba i na jízdu řidiče domů nebo do provozovny dopravce.

Platný zákon zakazuje jízdu kamionů a dalších rozměrných automobilů na dálnicích a silnicích první třídy v neděli a ve svátek od 13:00 do 22:00. O prázdninách nesmějí taková vozidla jezdit v sobotu od 07:00 do 13:00 a v neděli od 17:00 do 21:00.

Blaha neuspěl ani s návrhem, aby řídit autobus mohli řidiči již od 18 let, ale pouze v případě, že půjde o vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nebude delší než 50 km. Zdůvodnil to hlavně současným nedostatkem řidičů ve veřejné dopravě.

Na návrh hospodářského výboru poslanci vypustili z předlohy nově zaváděnou povinnost řidičů ohlásit policii, že jejich vozidlo tvoří překážku na dálnici. Podle vlády mělo toto pravidlo zajistit bezpečnost silničního provozu. Někteří poslanci proto vyjadřovali obavy, že k vozidlu pak jako pomoc přijede někdo, koho si nevyžádal a koho nechce.

Řidiči po dnešku také budou muset při předjíždění cyklistů dál dodržovat minimální odstup 1,5 metru. Sněmovna odmítla návrhy poslankyně ANO Zuzany Ožanové, která chtěla tuto povinnost v jedné verzi zrušit na lesních komunikacích a v druhé verzi zrušit zcela. Sněmovna odmítla i její další návrh, aby přilbu museli nosit za jízdy všichni cyklisté bez ohledu na věk. Nyní je povinná do 18 let.

Její návrhy označil poslanec TOP 09 Michal Kučera za anticyklistické. Jeho slova ale odmítl poslanec ANO a lékař Milan Brázdil, který naopak vyzval občany, aby si vzali přilby. Stojí pár korun a zachrání to život, apeloval.

Skupina koaličních poslanců v čele s Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) uspěla s návrhem umožnit registrovaným poskytovatelům terénních sociálních služeb v naléhavých případech parkování i na místech, kde jinak platí zákaz stání. Jejich vozidla by měla označení,j ako mají nyní vozidla domácí zdravotní péče.

Kupka: Úseky s rychlostí až 150 km/h se na dálnicích mohou objevit do dvou let

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předpokládá, že první úseky, na kterých bude možné zvýšit rychlost z nynějšího maxima 130 až na 150 kilometrů v hodině, se na českých dálnicích objeví do dvou let. Do legislativy možnost zrychlení na nejmodernějších částech dálnic přináší novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes schválili poslanci. Pokud normu podpoří i Senát a prezident, měla by vejít v platnost 1. ledna příštího roku. Kupka novinářům řekl, že zavedení změny i na nejmodernějších částech dálnic bude podmíněno připraveností telematiky snižovat povolenou maximální rychlost v závislosti na počasí, zhoršení viditelnosti či jiném ztížení jízdy.

Uvedl, že se bude snažit, aby alespoň na jednom z doporučených úseků bylo k začátku příštího roku zajištěno vše tak, aby "to mohlo fungovat".

Podle ministerstva dopravy se zvýšení rychlostního limitu bude týkat pouze rovných a přehledných dálničních úseků. "Podmínkou navýšení limitu navíc je, že vybrané úseky budou osazeny telematikou a proměnnými značkami, které umožní snížit rychlost i pod 100 kilometrů v hodině v případě nepříznivého počasí, snížené viditelnosti a podobně," uvedl úřad.

Novela má také zjednodušit a zpřehlednit systém trestných bodů pro řidiče. Místo nynějších pěti skupin trestných bodů budou jen tři kategorie. Některé pokuty se zvýší. Od změn si Kupka slibuje zajištění větší bezpečnosti na silnicích. S novinkami chce během půl roku seznámit veřejnost co nejpodrobněji, počítá například s jednáním s autoškolami.

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela také zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu tramvají. Zavádí možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Tato novinka má podle vlády přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. Poslanci dnes také rozhodli, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla zřejmě od roku 2024.

Kupka uvedl, že změny projednával s příslušným senátním výborem tak, aby případné návrhy z horní parlamentní komory zahrnul už do sněmovní debaty.