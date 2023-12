Před 70 lety o Vánocích došlo k tragédii na železnici u Šakvic. Zahynulo více než 100 lidí

V noci na Štědrý den roku 1953, krátce po jedné hodině po půlnoci, se odehrála do té doby největší tragédie na československé železnici. Na trati Brno-Břeclav tehdy jely dvě vlakové soupravy – rychlík z Brna do Bratislavy a osobní vlak z Brna do Břeclavi. Osobák zastavil ve stanici Šakvice, aby počkal na uvolnění koleje. Byla noc před Štědrým dnem, a proto ve vlaku cestovalo mnoho lidí, kteří zaplnili nejenom všechna sedadla, ale také se tísnili v uličkách. Většina z nich jela domů z práce a těšila se do postele i na nadcházející vánoční svátky. Do svých domovů však už nedojeli a Vánoce pro jejich příbuzné rozhodně nebyly šťastné a veselé.



Osobní vlak stál pár minut, když do něj v plné rychlosti zezadu najel rychlík. Náraz zdemoloval tři vagóny rychlíku a prakticky celý osobní vlak. Nastala panika. Do černé noci se ozýval křik, nářek a pláč desítek zraněných lidí. Za chvíli se v blízkých obcích rozezněly sirény a na místo neštěstí mířily hasičské jednotky a záchranné služby. Záchranné práce probíhaly až do bílého rána Štědrého dne. U Šakvic zemřelo několik desítek lidí okamžitě, mnozí podlehli těžkým zraněním v nemocnici. Celkový počet obětí se vyšplhal na číslo 103. Zraněných osob zůstalo přes osmdesát, některé z nich si nesly z nehody následky po zbytek života.



Dle svědectví zasahujících záchranářů, hasičů nebo přeživších vypadalo místo bezprostředně po tragédii přímo děsivě. Vlaky byly zničené na třísky, na zemi ležela mrtvá zakrvácená těla, mezi nimi strachem i bolestí křičeli zranění. Ačkoliv mrzlo, většina lidí byla lehce oblečena, kabáty jim zůstaly v troskách vlaku. Někteří nešťastníci do rána zmrzli.



O tragédii na železnici prakticky nebyla informována veřejnost. To mělo několik důvodů. Byly Vánoce, o nichž se zkrátka nehodilo přinášet nešťastné zprávy. Nehoda navíc byla následně několik měsíců pečlivě prošetřována, než se došlo ke konečným výsledkům. Dne 27. prosince 1953, tedy po vánočních svátcích, se nicméně objevilo pár řádků o železniční nehodě u Šakvic v Rudém právu.

Pod nadpisem „Úřední zpráva ministerstva dopravy“ stálo: „Dne 24. prosince 1953 se událo železniční neštěstí na trati Brno-Břeclav. K neštěstí došlo v noční době, o 1 hodině v noci, kdy rychlík jedoucí z Prahy přes Brno a Břeclav do Bratislavy najel u stanice Šakvice na osobní vlak. Je větší počet mrtvých a raněných. (…)“



Dlouhé vyšetřování prokázalo, že na neštěstí měl výraznou roli alkohol. Ten totiž před jízdou popíjela obsluha rychlíku, konkrétně strojvůdce, vlakvedoucí a topič. Viníci nehodu přežili a byli odsouzeni k několika letům vězení – strojvedoucí k pěti, topič ke čtyřem a vlakvedoucí ke třem. Od roku 2011 se v železniční stanici Šakvice nachází pamětní deska připomínající tragédii, ke které zde před 70 lety došlo.