Proč podpořili Pavla: Jasná volba od začátku, je jeden z nás a nad nikým se nepovyšuje, říkají známí Češi pro EZ

Lékař Pavel Pafko i vodní slalomář Vavřinec Hradilek zmínili osobní zkušenost s nově zvoleným českým prezidentem. Stříbrný olympionik se s generálem ve výslužbě podle svých slov sešel celkem čtyřikrát. Zhruba před rokem jej osoba z Pavlova týmu oslovila, aby se s kandidátem nezávazně sešel na obědě.

"Byl to strašně příjemný rozhovor, který trval místo hodiny skoro dvě. Neměl jsem pocit, že mluvím s někým, kdo by se nějak povyšoval," uvedl Hradilek pro EuroZprávy.cz. "Chci říct, že je opravdu jeden z nás. Přesvědčil mě nejen o tom, že je to potenciální politik, ale je to především ten správný člověk, který nás bude dobře reprezentovat," poznamenal.

Jasnou volbou byl Pavel i pro herce a režiséra Jiřího Mádla. "Já si ho vybral od začátku, byť jsem zvažoval i jiné kandidáty," řekl serveru EuroZprávy.cz a připomněl, že před pěti lety volil senátora Pavla Fischera, který kandidoval i tentokrát a pro druhé kolo podpořil budoucího vítěze, stejně jako Danuše Nerudová nebo Marek Hilšer.

Mádl se následně jen ujišťoval o správnosti své volby. "Moc se mi líbila kampaň, která odhalila rozdíl mezi tím, jakou politickou kulturu bychom tady nadále mohli mít, a tím, co můžeme mít, pokud vydržíme s nějakou disciplínou a podpoříme - správně - pana generála," doplnil.

Rozhodnutý volit někdejšího náčelníka armádního generálního štábu byl i profesor Pafko, který nezapochyboval ani po televizních debatách. Důvody své volby dnes vysvětlil v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Renomovaný chirurg zdůraznil, že rozhodně nevolil Pavla jen z toho důvodu, že to není Andrej Babiš, poražený finalista prezidentské volby. "Protikandidát samozřejmě hraje velkou roli, ale já volil pana generála už v prvním kole," dodal medailista z londýnských letních olympijských her Hradilek.