Proti Okamurovi se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.
Premiér a šéf ODS Petr Fiala se postavil ostře proti zvolení Tomia Okamury. Připomněl, že hnutí SPD získalo v posledních volbách méně než osm procent hlasů a nemá nárok na tak vysokou ústavní funkci, kterou dříve obsazoval buď vítěz voleb, nebo druhá nejsilnější strana.
Fiala Okamuru označil za bezpečnostní riziko, protože dlouhodobě šířil narativy ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině. Dále kritizoval Okamurou projevovaný rasismus, šovinismus a xenofobii. Zvolení šéfa SPD by podle Fialy znamenalo ostudu v Česku i mezinárodní ostudu pro celou zemi.
Další poslanci končící koalice se připojili k výzvám, aby poslanci ANO a Motoristů Okamuru v tajné volbě odmítli. Šéf poslanců ODS Marek Benda apeloval na poslance koalice, aby se našlo „těch osm statečných“, kteří v prvním kole nezakroužkují žádné jméno.
Benda argumentoval, že takový krok neohrozí vládní projekt, ale dá šanci zvolit někoho jiného z řad nové koalice v opakované volbě. Podle Bendy se Okamura spokojí i s funkcí místopředsedy, protože cena, za kterou umožní Babišovi vládnout, bude pouze o něco nižší.
Kritika směřovala i k Okamurově minulému působení ve Sněmovně. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan varoval, že do čela Sněmovny by nikdy neměl být zvolen předseda, který pohrdá samotným parlamentem.
Ministr dopravy Martin Kupka připomněl Okamurovu klíčovou roli při obstrukcích v minulém volebním období a jeho šíření předsudečné nenávisti. Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný označil Okamuru za extrémistu a připomněl jeho protikandidáta Jana Bartoška jako bytostného demokrata, přičemž varoval před podporou prodavače strachu a nenávisti.
Jan Bartošek ve svém projevu před volbou otevřeně zpochybnil morální integritu poslanců nové koalice, připomněl striktní odmítání spolupráce s SPD ze strany hnutí ANO v minulosti. Bartošek se emotivně ptal poslanců, zda je skutečně má reprezentovat člověk, který popírá zločiny holocaustu, zbaběle útočil na Markétu Pekarovou Adamovou a urážel Ukrajince. Vyzval poslance, aby volili svobodně, nikoliv na pokyn svých šéfů, a aby splnili sliby dané voličům.
Ostrá kritika přišla i ze strany opozice, konkrétně od pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili. Ta označila Okamuru za „komerčního fašistu“, který se jen přiživuje na strachu a utrpení druhých. Demetrashvili ho kritizovala za výroky, že se válka netýká uprchlíků a upozornila, že její otec na Ukrajině bojuje. I ona připomněla poslancům, že volba je tajná, a pokud pro Okamuru nebudou hlasovat, „nikdo se to nedozví“.
Tomio Okamura se snažil kritiku otupit nezvykle smířlivým a krátkým vystoupením trvajícím necelé dvě minuty. Poděkoval za nominaci a slíbil, že pokud bude zvolen, stane se „nestranným předsedou všech“. Prohlásil, že volební boj je za nimi a nyní je čas na společnou práci ve prospěch občanů. Okamura se během projevu úplně vyhnul komentáři k ostrým projevům, které proti jeho nominaci pronesli politici končící vládní koalice v čele s premiérem Fialou.
Krátké a smířlivé vystoupení Okamury vyvolalo údiv u některých poslanců, například u místopředsedy STAN Lukáše Vlčka, který poznamenal, že to byl projev, na který nejsou od šéfa SPD zvyklí.
Schůze, která již po ranním slibu ministra Vlastimila Válka pokračuje rozpravou, má za sebou i prosazení možnosti jednat a hlasovat i po deváté hodině večerní. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se během rozpravy snažil přimět Okamuru k návratu do sálu, kde nebyl přítomen, a jeho návrhem na přerušení jednání se to vzápětí podařilo.
Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé).
Zdroj: Jan Hrabě