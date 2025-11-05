Proti Okamurovy se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Libor Novák

5. listopadu 2025 16:58

Schůze Poslanecké sněmovny
Prohlédněte si 22 fotografií Schůze Poslanecké sněmovny Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.

Premiér a šéf ODS Petr Fiala se postavil ostře proti zvolení Tomia Okamury. Připomněl, že hnutí SPD získalo v posledních volbách méně než osm procent hlasů a nemá nárok na tak vysokou ústavní funkci, kterou dříve obsazoval buď vítěz voleb, nebo druhá nejsilnější strana.

Fiala Okamuru označil za bezpečnostní riziko, protože dlouhodobě šířil narativy ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině. Dále kritizoval Okamurou projevovaný rasismus, šovinismus a xenofobii. Zvolení šéfa SPD by podle Fialy znamenalo ostudu v Česku i mezinárodní ostudu pro celou zemi.

Další poslanci končící koalice se připojili k výzvám, aby poslanci ANO a Motoristů Okamuru v tajné volbě odmítli. Šéf poslanců ODS Marek Benda apeloval na poslance koalice, aby se našlo „těch osm statečných“, kteří v prvním kole nezakroužkují žádné jméno.

Benda argumentoval, že takový krok neohrozí vládní projekt, ale dá šanci zvolit někoho jiného z řad nové koalice v opakované volbě. Podle Bendy se Okamura spokojí i s funkcí místopředsedy, protože cena, za kterou umožní Babišovi vládnout, bude pouze o něco nižší.

Kritika směřovala i k Okamurově minulému působení ve Sněmovně. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan varoval, že do čela Sněmovny by nikdy neměl být zvolen předseda, který pohrdá samotným parlamentem.

Ministr dopravy Martin Kupka připomněl Okamurovu klíčovou roli při obstrukcích v minulém volebním období a jeho šíření předsudečné nenávisti. Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný označil Okamuru za extrémistu a připomněl jeho protikandidáta Jana Bartoška jako bytostného demokrata, přičemž varoval před podporou prodavače strachu a nenávisti.

Jan Bartošek ve svém projevu před volbou otevřeně zpochybnil morální integritu poslanců nové koalice, připomněl striktní odmítání spolupráce s SPD ze strany hnutí ANO v minulosti. Bartošek se emotivně ptal poslanců, zda je skutečně má reprezentovat člověk, který popírá zločiny holocaustu, zbaběle útočil na Markétu Pekarovou Adamovou a urážel Ukrajince. Vyzval poslance, aby volili svobodně, nikoliv na pokyn svých šéfů, a aby splnili sliby dané voličům.

Ostrá kritika přišla i ze strany opozice, konkrétně od pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili. Ta označila Okamuru za „komerčního fašistu“, který se jen přiživuje na strachu a utrpení druhých. Demetrashvili ho kritizovala za výroky, že se válka netýká uprchlíků a upozornila, že její otec na Ukrajině bojuje. I ona připomněla poslancům, že volba je tajná, a pokud pro Okamuru nebudou hlasovat, „nikdo se to nedozví“.

Tomio Okamura se snažil kritiku otupit nezvykle smířlivým a krátkým vystoupením trvajícím necelé dvě minuty. Poděkoval za nominaci a slíbil, že pokud bude zvolen, stane se „nestranným předsedou všech“. Prohlásil, že volební boj je za nimi a nyní je čas na společnou práci ve prospěch občanů. Okamura se během projevu úplně vyhnul komentáři k ostrým projevům, které proti jeho nominaci pronesli politici končící vládní koalice v čele s premiérem Fialou.

Krátké a smířlivé vystoupení Okamury vyvolalo údiv u některých poslanců, například u místopředsedy STAN Lukáše Vlčka, který poznamenal, že to byl projev, na který nejsou od šéfa SPD zvyklí.

Schůze, která již po ranním slibu ministra Vlastimila Válka pokračuje rozpravou, má za sebou i prosazení možnosti jednat a hlasovat i po deváté hodině večerní. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se během rozpravy snažil přimět Okamuru k návratu do sálu, kde nebyl přítomen, a jeho návrhem na přerušení jednání se to vzápětí podařilo.

Aktualizováno před 2 hodinami

Nově volená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici

Související

Více souvisejících

Poslanecká sněmovna Tomio Okamura

Aktuálně se děje

před 14 minutami

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Proti Okamurovy se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.

před 1 hodinou

Přípravy na COP30

Konference, která ve světě nemá obdoby. Na COP30 míří vědci, aktivisté, obránci i domorodci z celého světa

Do brazilského města Belém míří z různých směrů několik lodních flotil, které tvoří domorodí lídři, ekologičtí aktivisté a obránci lesů. Jejich cílem je zajistit, aby se nadcházející klimatický summit COP30 stal událostí, která se bude lišit od autoritářských a korporacemi ovládaných konferencí minulosti, jako byly Dubaj a Ázerbájdžán. Cestovatelé, kteří se plaví na palubě lodí sloužících zároveň jako ubytování, usilují o to, aby Brazílie dodržela slib a dala fundamentální roli občanské společnosti v tlaku na ambicióznější klimatická jednání.

před 1 hodinou

Dovoz a vývoz zboží

Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa projevuje před středečním slyšením u Nejvyššího soudu velkou sebedůvěru, že soudci potvrdí jeho rozsáhlé pravomoci uvalovat cla. Přesto se poradci Bílého domu po celé týdny připravovali na „Plán B“ pro případ, že soud rozhodne proti Trumpově snaze využít k tarifům Zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Tyto tarify tvoří základ jeho ekonomické agendy v druhém funkčním období a Bílý dům je považuje za klíčový nástroj k tlaku na obchodní partnery.

před 2 hodinami

Aktualizováno před 2 hodinami

před 3 hodinami

Viktor Orbán

Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

před 3 hodinami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Plakát k filmu Deník Shopaholičky.

Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky

„Štěstí si za peníze nekoupíš, ale nové boty ano!“ hlásá Barbora Seidlová coby hlavní hrdinka v nové romantické komedie režisérky Evy Toulové s názvem Deník shopaholičky. Hvězdně obsazený snímek ze světa nakupování, slev a výprodejů vstoupí do kin 11. prosince 2025. Na první záběry z něj se ale můžete podívat už nyní:

před 7 hodinami

Zohran Mamdani

Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

O triumfu Zohrana Mamdaniho, nově zvoleného starosty New Yorku, který slavil v přeplněném sále Brooklyn Paramount Theater, se hovoří jako o důsledku promyšlené strategie progresivního křídla demokratů. Krátce po skandálu, který se dotkl hlavního sponzora tehdejšího starosty Erica Adamse, se v listopadu 2023 sešla v Long Island City tajná skupina politiků a aktivistů. Setkání, které zorganizovala platforma Working Families Party (WFP), bylo motivováno snahou najít způsob, jak porazit nenáviděného starostu.

před 8 hodinami

Zohran Mamdani

Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra

Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.

před 8 hodinami

Zřícení letadla v Louisville

Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo

Na letišti v Louisville v Kentucky došlo k tragické havárii nákladního letadla UPS, při které zahynulo nejméně sedm lidí. Guvernér státu Kentucky uvedl, že k nehodě došlo v úterý večer, když nákladní letadlo startovalo z mezinárodního letiště Louisville Muhammad Ali. Nejméně dalších jedenáct osob utrpělo při explozi, k níž došlo kolem 17:15 místního času, zranění. Nad místem neštěstí se valil hustý dým.

před 10 hodinami

včera

včera

Polsko, ilustrační foto

Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost

Po více než třiceti letech nepřetržitého růstu se Polsko ocitá na zásadní křižovatce. Země, která se po roce 1989 potýkala s hyperinflací a úpadkem průmyslu, dnes patří do elitního klubu ekonomik s hrubým domácím produktem přesahujícím bilion dolarů. Tento „polský zázrak“ je ovšem výsledkem globálního ekonomického systému, jehož stabilita se v posledních letech dramaticky zpochybňuje.

včera

včera

včera

Filip Turek

Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský

Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé). 

včera

včera

Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě

Americký prezident Donald Trump otevřel spornou debatu o obnovení jaderných testů, od nichž USA upustily před více než 30 lety. Tvrdí, že Rusko a Čína tajně testují podzemní zbraně, a proto „Spojené státy musí testovat také“. Jeho slova vyvolala odpor i uvnitř vlády. Obavy z eskalace umocňuje fakt, že Čína rychle rozšiřuje svůj arzenál a do konce desetiletí může v počtu jaderných hlavic dohnat Rusko i USA.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy