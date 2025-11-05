Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny

Poslanci Poslanecké sněmovny ve středu zvolili Tomia Okamuru (SPD) do funkce předsedy dolní komory Parlamentu. Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů ze 197 odevzdaných, čímž těsně překonal potřebnou většinu. Jeho protikandidát, lidovec Jan Bartošek, získal podporu 87 poslanců, avšak neuspěl. Zvolením předsedy se uzavřel první zásadní bod ustavující schůze a nově vznikající koalice tak prosadila svého klíčového kandidáta.
Dalším bodem schůze je volba místopředsedů Sněmovny, kterých má být podle plánů vznikající koalice složené z ANO, SPD a Motoristů celkem čtyři. Podle koaličních dohod by měla mít nová většina tři křesla a jedno by mělo připadnout opozici. Konkrétně se počítá s tím, že jedno místo získá ANO, jedno Motoristé a zbylá dvě by měla připadnout opozičním stranám ODS a STAN.
Na posty místopředsedů již byli navrženi někteří kandidáti. Hnutí ANO nominovalo Patrika Nachera, Motoristé svého místopředsedu Jiřího Bartáka. Z opozičních řad kandidují dva bývalí místopředsedové dolní komory – Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti). Hnutí STAN sice chce nominovat svého předsedu a dosluhujícího ministra vnitra Víta Rakušana, ten však může být nominován až poté, co opustí současný vládní kabinet.
Vznikající koalice již předem deklarovala, že odmítá, aby jedno křeslo místopředsedy připadlo Pirátům. Z tohoto důvodu by jedno křeslo místopředsedy mohlo zatím zůstat neobsazené a vyčkat až na nominaci Víta Rakušana. Volby předsedy i místopředsedů probíhají tajně, přičemž výsledek volby Okamury ukázal, že koalice disponuje potřebnými hlasy k prosazení svých nominací, a Okamura tak přebírá vedení dolní komory Parlamentu.
Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé).
Zdroj: Jan Hrabě