Tragédie na Vysočině. Školák zemřel po pádu z okna gymnázia

Tragédie se na začátku předprázdninového týdne stala na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem na Vysočině. Žák tam vypadl z okna a utrpěl zranění neslučitelná se životem. Případem se zabývá policie.
O případu informovala policie, která po 13. hodině uvedla, že prověřuje okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. "Po pádu z okna na tamním gymnáziu zemřel třináctiletý chlapec," napsali policisté na sociální síti X.
Na místo dorazili také psychologové a krizoví interventi záchranných složek, aby poskytli potřebnou péči rodině zesnulého chlapce a žákům. Poděkoval jim za to končící ministr školství Mikuláš Bek.
"V Bystřici nad Pernštejnem došlo k tragické události, při níž zemřel třináctiletý žák tamního gymnázia. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým a zároveň podporu spolužákům, pedagogům i všem, kterých se tato ztráta osobně dotkla," uvedl Bek na síti X.
Zdroj: Libor Novák