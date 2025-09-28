Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora

Jakub Jurek

Jakub Jurek

28. září 2025 22:30

Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025)
Prohlédněte si 4 fotografie Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025) Foto: Česká televize

Nedělní superdebata osmi politických lídrů na České televizi ukázala, že letošní volby budou především střetem dvou bloků – prozápadních „demokratů“ a populistické opozice. Do diskuse, kterou moderovala Marcela Augustová, dorazili Petr Fiala (Spolu), Karel Havlíček (ANO), Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé sobě), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Robert Šlachta (Přísaha).

Vládní blok se během celé debaty snažil voličům prezentovat kontinuitu, odpovědnost a prozápadní ukotvení, ovšem často působil spíše defenzivně – jako by obhajoval, že vůbec stojí za to v tomto kurzu pokračovat. Opozice naopak vsadila na jednoduché slogany a emoce, které se sice snadno pamatují, ale z hlediska proveditelnosti vyvolávají více otázek než odpovědí. Superdebata tak byla spíše střetem o to, zda veřejnost uvěří narativu o stabilitě, nebo se nechá strhnout příslibem rychlých, ale riskantních změn.

Zároveň se ukázalo, jak málo prostoru zůstává pro kompromis. Společné styčné body mezi tábory prakticky neexistují, ať už jde o energetiku, evropskou integraci nebo bezpečnostní politiku. Rozdělení na „demokraty“ a „populisty“ není jen předvolební slogan, ale faktický obraz dvou diametrálně odlišných cest. To je pro voliče možná výhoda – mají před sebou jasně vymezené alternativy. Je to ale i varování, že povolební atmosféra se může stát ještě vyhrocenější, než jakou nabídla samotná debata.

Země snů

Premiér Fiala představil svou zemi snů jako stát, kde mladí lidé dosáhnou na bydlení, kde funguje dálniční síť, kde jsou vysoké mzdy a kde je bezpečnost garantována pevným ukotvením v EU a NATO. Podle něj letošní volby rozhodují o tom, zda Česko zůstane mezi nejúspěšnějšími evropskými zeměmi, nebo se posune „na východ“ do nejistoty a strachu. 

Jeho hlavní rival Havlíček oponoval, že klíčová je především důvěra lidí ve stát. Tu podle něj současná vláda ztratila a je nutné obnovit hospodářský růst, nikoli prostřednictvím půjček a přerozdělování, ale díky výkonu soukromého sektoru. ANO se podle Havlíčka hlásí k NATO i EU, ale požaduje zásadní reformu evropských institucí a důraz na „tradiční hodnoty“.

Do diskuse se zapojil i lídr Pirátů Hřib, který akcentoval plán na snížení daní pro devadesát procent občanů, masivní výstavbu bytů a přijetí eura do roku 2029. Znovu zopakoval, že Piráti jsou „jediná strana bez korupčních kauz“. 

Rakušan mluvil o letošních volbách jako o střetu „101 demokratů proti 101 strachu“ a varoval před proruskými politiky, kteří podle něj staví svou kariéru na manipulacích a šíření obav. Připomněl také cestu premiéra Fialy do Kyjeva jako symbol odvahy a kontrastoval ji s Havlíčkovými kontakty na ruský Rosatom.

Na opačné straně barikády zaznívaly výroky lídrů Stačilo!, SPD a Motoristů. Konečná zdůraznila potřebu suverenity, referend a odmítnutí toho, aby Česku „kdokoli diktoval“. Okamura opakovaně sliboval „více peněz v peněženkách“ a prosazoval znárodnění minoritního podílu v ČEZ, jehož cena by se podle něj pohybovala kolem 200 až 250 miliard korun. 

Okamura zároveň tvrdě útočil na migrační pakt EU, odmítal „africké a islámské migranty“ a volal po revizi povolení k pobytu Ukrajinců. Macinka se vymezoval vůči evropské „zelené agendě“ a obvinil premiéra Fialu ze zrady a neefektivního vládnutí. Ten mu vrátil úder, když poznamenal, že pravicová politika není extremismus: „Pravice není to, když někdo hajluje a bije ženy.“

Do debaty vstoupil i Šlachta, který zaútočil na Rakušana s obviněním, že jeho resort kryje korupční praktiky a perou se přes něj peníze drogovým dealerům. Podle Šlachty Česko potřebuje reprezentaci, na kterou budou lidé hrdí.

Největší střet večera se odehrál mezi Fialou a Havlíčkem. Havlíček opakovaně mával letákem s ekonomickým programem ANO, který slibuje masivní výdaje ze státního rozpočtu. Premiér mu oponoval, že jde o populismus ohrožující stabilitu země. Výměna postupně sklouzla k osobním výpadům – Havlíček se posměšně ptal, zda Fiala „nevysadil nějaký prášek“, a ironizoval premiérovy akademické znalosti, Fiala mu vracel obvinění z nedůvěryhodnosti a servilních vazeb.

Když přišla otázka na to, kdo je nejbližší spojenec a kdo největší nepřítel, ukázaly se rozdíly ještě ostřeji. Hřib, Fiala i Rakušan označili Rusko přímo za „zlo“ a největší ohrožení bezpečnosti České republiky. 

Oproti nim byli Macinka a Šlachta opatrnější v rétorice, ale nakonec i oni za největší hrozbu označili právě Rusko. Naopak Konečná a Okamura za hlavního škůdce považují Evropskou unii a Evropskou komisi, které podle nich Česku škodí „nesmyslnými zákony“. Odmítli označit Rusko za největší hrozbu; Konečná pouze připustila, že Moskva stejně jako Izrael porušila mezinárodní právo.

Kdo s kým bude vládnout?

Debata se stočila i k povolebnímu vyjednávání. Fiala trval na pokračování současné vládní spolupráce se STAN a případně i s Piráty. Rakušan potvrdil, že STAN vidí jako jedinou realistickou variantu právě tuto trojkoalici, jinak je podle něj lepší zůstat v opozici. 

Hřib zdůraznil, že Piráti nikdy nevstoupí do vlády s ANO, SPD, Stačilo ani Motoristy. Opačně se vymezila opozice. SPD tlačí na dvoukoalici s ANO, Šlachta naznačil ochotu spolupracovat právě s hnutím Andreje Babiše a dokonce označil Havlíčka za možného premiéra, zatímco Stačilo i Motoristé slibovali ukončit vládu Spolu a STAN.

Celý večer tak ukázal dvě zcela rozdílné podoby možného Česka. Na jedné straně prozápadní blok Spolu, STAN a Pirátů, který staví na členství v EU a NATO, stabilitě a odolnosti proti ruskému vlivu. Na straně druhé opozici v podobě ANO, SPD, Stačilo!, Motoristů a částečně Přísahy, která slibuje více peněz lidem, levnější energie a návrat „suverenity“, přičemž neváhá sahat k jednoduchým heslům, strašení migrací a požadavku referend.

Aktualizováno před 3 hodinami

OBRAZEM: Ne vládě extremistů. Minář s Milionem chvilek zaplnil Staroměstské náměstí

Související

Tomio Okamura Komentář

V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech

V české předvolební kampani se místo seriózní debaty o budoucnosti země odehrává přehlídka emocí, obviňování a umělého bědování. Realita však není zdaleka tak černá. Žijeme ve svobodné společnosti s dostupným zdravotnictvím, vzděláním a relativním bezpečím, což zdaleka není samozřejmost ani v západních demokraciích. Přesto mnozí politici i občané raději živí iluzi katastrofy, než aby uznali skutečný stav věcí.

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Poslanecká sněmovna Česká televize Volby Petr Fiala (ODS) Karel Havlíček Vít Rakušan (STAN) Zdeněk Hřib Kateřina Konečná (poslankyně KSČM) Tomio Okamura Robert Šlachta

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025) Prohlédněte si galerii

Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora

Nedělní superdebata osmi politických lídrů na České televizi ukázala, že letošní volby budou především střetem dvou bloků – prozápadních „demokratů“ a populistické opozice. Do diskuse, kterou moderovala Marcela Augustová, dorazili Petr Fiala (Spolu), Karel Havlíček (ANO), Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé sobě), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Robert Šlachta (Přísaha).

před 1 hodinou

Donald Trump

Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel

Americký prezident Donald Trump má v plánu oplatit zdvořilost. Podle informací z Bílého domu se chystá britského krále Karla III. pozvat na oficiální návštěvu Spojených států amerických, uvedla BBC. Termín návštěvy není známý, ale očekává se v příštím roce, kdy USA budou slavit 250 let nezávislosti. 

před 2 hodinami

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji

Ten moment se stal jedním z nejdiskutovanějších, který se udál během osmého ligového kola. Řeč je o návštěvě kouče pražské Sparty Briana Priskeho v kabině rozhodčích, kam byl vpuštěn po zápase s Hradcem Králové, který Pražané prohráli 1:2. Poté, co si ve čtvrtek k sobě pozvala sparťanského stratéga, aby jí popsal svůj pohled na věc, Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nakonec k žádnému trestu pro něj nesáhla.

před 3 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

před 4 hodinami

Elon Musk

Muska štve, že ho spojují s Epsteinem. Pozvání jsem odmítl, vzkazuje

Kontroverzní miliardář Elon Musk vystoupil na svou obranu poté, co se jeho jméno objevilo v nově odtajněných dokumentech souvisejících s osobou Jeffreyho Epsteina. Nechali ji zveřejnit demokratičtí kongresmani, informovala BBC. Muskovi vadí, že má u některých zmínek přednost před princem Andrewem, který byl s Epsteinem prokazatelně v kontaktu. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Jana Černochová

Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).

před 7 hodinami

před 8 hodinami

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu

Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?

před 8 hodinami

Aktualizováno před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Peníze, ilustrační fotografie.

Česko by bez pracovní migrace čelilo problémům, říká ekonom Žídek pro EZ. Jde i o důchody

Česká ekonomika se bez pracovní migrace neobejde, jak pro EuroZprávy.cz zdůraznil ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity. Upozornil na trvale nízkou nezaměstnanost, stárnutí populace i fakt, že bez zahraničních pracovníků by některé sektory přestaly fungovat. Varoval před jednostrannou orientací na levnou pracovní sílu a zdůrazňuje význam kvalifikovaných migrantů pro inovace a udržitelnost důchodového systému. Bez migrace podle něj hrozí inflace i zpomalení růstu.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

před 15 hodinami

včera

Mladíka budou soudit ve městě, kde došlo k vraždě prodavaček. Proces začne v říjnu

V říjnu se u krajského soudu začne projednávat případ dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Policie uzavřela vyšetřování v minulém týdnu. Mladistvému obviněnému hrozí maximální možný trest, tedy deset let odnětí svobody. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy