Evropská centrální banka zvýšila základní úrok, chce zmírnit inflaci

Pražští Piráti jsou připraveni napadnout u soudu případnou volbu lídra Spolu (ODS, TOP a KDU-ČSL) Bohuslava Svobody primátorem, kdy by zároveň zůstali ve funkcích i dosluhující radní. Podle nich by tak byla volba v rozporu se zákonem o hlavním městě v tom, že by Svoboda byl sice primátorem, ale nebyl členem rady. ČTK a ČRo to dnes řekl místopředseda zastupitelů Pirátů Viktor Mahrik.