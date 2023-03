HK: Od vzniku České republiky vzrostl význam vývozu pro tuzemské hospodářství

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý označil posílení významu exportu za velký úspěch země. "Po rozpadu Rady vzájemné hospodářské pomoci se české firmy dokázaly prosadit i na náročných a výrazně vyspělejších trzích. Potvrzuje se, že polistopadové kroky, jako byly privatizace a transformace průmyslu, byly správně realizované, protože založily dobrý ekonomický vývoj České republiky, a tím zvýšily životní úroveň lidí," uvedl.

Hlavní vývozní trhy se za uplynulých 30 let změnily jen málo. Na prvním místě po celou dobu bylo Německo následované Slovenskem. Z první desítky exportních teritorií za dobu existence Česka vypadlo Rusko, vystřídalo ho Španělsko. Všechny země v první desítce jsou nyní členy Evropské unie, jedinou výjimkou je Británie, která z EU v roce 2020 vystoupila.

Závislost vývozu na evropských trzích roste, což vede i ke slaďování hospodářského cyklu a může to mít pro českou ekonomiku i negativní důsledky, upozornila Hospodářská komora. "Jestliže třetina celkové hodnoty produkce připadá na vývoz, silný vliv na vývoj české ekonomiky má zahraniční poptávka. Ekonomické problémy evropských zemí se tak snadno přelijí do výkonnosti tuzemského hospodářství a do životní úrovně občanů," upozornil Dlouhý.

Komora proto doporučuje zaměřit se více i na mimoevropské trhy a apeluje na vládu, aby firmám pomáhala se vstupem na nové trhy aktivní ekonomickou diplomacií. Velký potenciál ekonomické diplomacie vidí komora ve Spojených státech, v Jižní Koreji, v Izraeli či v zemích Perského zálivu. Možnosti vidí také v Africe či v Latinské Americe.

Hospodářská komora od svého vzniku v roce 1993 organizuje podnikatelské mise, které doprovázejí cesty politiků do zahraničí a pomáhají firmám se vstupem na tamní trhy. Za 30 let svého fungování zorganizovala 187 misí, do kterých se zapojilo 6200 firem.