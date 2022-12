Musk hledá zájemce, kteří by investovali do internetové společnosti Twitter

Ross Gerber, šéf investiční společnosti Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, potvrdil, že ho kvůli nabídce akcií Twitteru za 54,20 dolaru za kus kontaktovali Muskovi zástupci. "Dělají to, protože jim docházejí peníze. Nemyslím si, že (Musk) očekával tak velký pokles příjmů," citoval Gerbera finanční deník Financial Times. Podle jiného zdroje, jehož firma nabídku rovněž obdržela, naznačil Musk, že nový kapitál by směřoval do rozšíření aktivit společnosti Twitter, píše Financial Times.

Twitter po převzetí prochází výraznými změnami. Musk mimo jiné propustil zhruba polovinu zaměstnanců a začal obnovovat některé zrušené účty. Řada podniků na síti pozastavila reklamu kvůli obavám, že pod novým vlastníkem by se na ní mohlo objevovat více závadných příspěvků. Musk minulý měsíc uvedl, že společnost Twitter utrpěla "masivní pokles příjmů" a prodělává čtyři miliony dolarů (přes 90 milionů Kč) denně. Nevyloučil, že firma by mohla zbankrotovat.

Musk, který je šéfem automobilky Tesla, zaplatil za převzetí Twitteru celkem 44 miliard dolarů (zhruba bilion Kč). Tento týden prodal téměř 22 milionů akcií Tesly za zhruba 3,6 miliardy dolarů. Od dubna tak prodejem akcií Tesly získal již téměř 23 miliard dolarů. Většina těchto peněz podle agentury AP pravděpodobně směřovala na financování převzetí společnosti Twitter.

Musk tento týden přišel o prvenství v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg. Z první příčky jej sesadil francouzský podnikatel Bernard Arnault, spoluvlastník skupiny LVMH, která se věnuje prodeji luxusního zboží. Hodnota Arnaultova majetku nyní podle žebříčku dosahuje přibližně 163 miliard dolarů, zatímco hodnota Muskova majetku činí zhruba 156 miliard dolarů.