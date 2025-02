Obchodní válka eskaluje. USA zastavily přijímání balíků z Číny a Hongkongu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy „převezmou kontrolu“ nad Pásmem Gazy a nevyloučil možnost nasazení amerických vojáků k zajištění bezpečnosti v oblasti. Podle Trumpa by Gaza mohla být přeměněna na „riviéru Blízkého východu“, zatímco palestinské obyvatelstvo by bylo přesídleno do jiných zemí, například do Egypta nebo Jordánska.