Poptávka po plynu v EU zůstává nízká, ceny rekordně klesly. České zásobníky budou do zimy plné

Poptávka po palivech v květnu v Německu, Itálii, Nizozemsku, Francii, Španělsku a Spojeném království podle S&P Global Commodity Insights klesla o 9,7 procent ve srovnání s předchozím rokem. Tento pokles naznačuje, že spotřeba je nižší než v předchozím roce, kdy Evropská unie usilovala o úsporu plynu před zimním obdobím.

I přesto, že se jedná o nejmenší pokles v tomto roce, poukazuje to na snahu evropského průmyslu o zotavení z energetické krize, která následovala po ruské invazi na Ukrajinu. Průmyslová aktivita v eurozóně se zmenšuje a existují obavy, že část poklesu poptávky by mohla být trvalá.

S&P také upozornila na další faktory ovlivňující poptávku v některých dynamických evropských sektorech. V chemickém sektoru poklesly ceny čpavku v důsledku pokračujícího dovozu z USA a Trinidadu a Tobaga, zatímco sezónní údržba rafinérií v květnu snížila spotřebu plynu.

V recesí postiženém Německu byl pokles poptávky po průmyslovém plynu v květnu obzvláště výrazný a to o 15 procent.

Kupující se také obracejí na alternativní zdroje, jako je větrná a solární energie, aby poháněli své elektrárny.

Zásobníky plynu jsou naplněny z více než 72 procent, do zimy budou plné

Zásoby plynu v České republice se opět zvýšily, jak ukazují nejnovější údaje. Během posledního týdne se zásoby plynu zvýšily o 3,23 procentního bodu. Tento nárůst je především výsledkem vyššího plnění a snížené spotřeby plynu v důsledku teplého počasí. Uvádí web Kurzy.cz.

Navzdory zvýšené zimní energetické spotřebě se naštěstí nedochází k poklesu zásob plynu. K 4. červnu byly zásobníky naplněny z 71,01 %, což představuje 26 523,9 GWh plynu.

Z údajů o zásobách plynu určených pro spotřebu v Česku vyplývá, že při průměrné roční spotřebě by současné zásoby pokryly potřeby na 105 dní. Při zohlednění zimní spotřeby by pak zásoby vydržely 60 dní. Pokud by se zásoby měly využívat v zimním období pouze pro domácnosti, byly by dostačující až na 232 dní.

Zásobníky plynu se v posledních dnech plní nad úrovní 230 GWh. Spotřeba plynu dosahuje přibližně 0,8 GWh/den. Pokud se plnění bude nadále ubírat tímto tempem, očekává se, že zásobníky budou naplněny již v srpnu.

S ohledem na aktuální ceny plynu na trhu je pravděpodobné, že zásobníky budou do konce letošního roku opět plné. Cena plynu na virtuálním uzlu TTF je momentálně 27,135 EUR za MWh pro červenec a 44,53 EUR za MWh pro první kvartál příštího roku. Vzhledem k rozdílu cen není pravděpodobné, že by bylo výhodné nakoupit plyn levně v červnu a prodat ho draze na začátku příštího roku kvůli omezené kapacitě zásobníků.

Zásobníky dosáhly nejvyšší naplněnosti v polovině listopadu a od té doby docházelo převážně k poklesu. Největší kapacitu zásobníků má RWEGas Storage s objemem 28 870 GWh, jejich naplněnost se momentálně pohybuje kolem 73,12 %.

Na twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) oznámil, že nynější zásoby plynu jsou několikanásobně vyšší než ve stejném období před rokem. Tempo jejich plnění je aktuálně dostatečné k tomu, aby se zásobníky před zimou naplnily úplně.

Plnění zásobníků probíhá postupně již několik týdnů. Podle ministra Síkely mají významný podíl na tom úspory ve spotřebě plynu. "V letošním roce jsme ve srovnání s minulým rokem, který byl již velmi úsporný, ušetřili více než půl miliardy kubických metrů plynu a ve srovnání s rokem 2021 dokonce přes 1,5 miliardy kubických metrů," uvedl Síkela. Zároveň vyzval k pokračování v úsporných opatřeních.