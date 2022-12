Svět v roce 2023: Hrozí recese více, než se myslelo, varují prognostici. Tohle se stane prý během 15 let s Evropou

Světu v roce 2023 hrozí recese více, než se myslelo, varují britští prognostici. Během 15 let prý Evropa ekonomicky upadne natolik, že její místo na hospodářské mapě světa kompletně obsadí jihovýchodní Asie

Výkon světové ekonomiky letos poprvé v historii překonal psychologickou hranici 100 bilionů dolarů (odpovídá zhruba 2280 bilionům korun), v příštím roce jí ale hrozí recese. Vyplývá to z dnes zveřejněné prognózy (viz zde) britské poradenské organizace Centre for Economics and Business Research, CEBR.

Organizace varuje, že globální ekonomiku v příštím roce stáhnou do pravděpodobné recese centrální banky, resp. jejich boj s inflací. V jeho rámci zvyšují úrokové sazby. Jejich růst pak společně s růstem tržních úrokových sazeb způsobuje utahování měnových podmínek, které se projevuje například horší dostupností úvěrů, jež vede k omezování investic a tvorby pracovních míst.

Podle CEBR budou muset i v roce 2023 centrální banky ve světě nadále měnové podmínky utahovat, aby tak krotily inflaci, a to přesto, že tak budou ekonomický výkon dusit. Výsledkem boje s inflací, a snahy o její snížení na přijatelnější úrovně, tudíž bude slabší ekonomický růst nejen v příštím roce, ale v řadě dalších let.

Prognóza CEBR tak vyznívá pesimističtěji než nejnovější prognóza Mezinárodního měnového fondu. MMF v říjnu předpověděl, že v roce 2023 bude svět čelit 25procentnímu riziku globální recese. Podle definice MMF globální recese nastává tehdy, když růst světové ekonomiky v daném roce vykáže hodnotu nižší než dvě procenta.

Navzdory ponuré předpovědi pro nejbližší roky by se však do roku 2037 měl dle CEBR světový ekonomický výkon zdvojnásobit, na 207 bilionů dolarů. To zejména proto, že rozvíjející se ekonomiky typu Číny, Indie, Brazílie, Indonésie, Jihoafrické republiky a mnohých dalších budou dohánět bohatší ekonomiky typu Spojených států nebo těch v západní části EU.

Těžiště světového ekonomického výkonu se v té souvislosti do roku 2037 ještě více přesune směrem do Asie, zejména do její jihovýchodní části. Během patnácti let tak bude příspěvek jihovýchodní Asie ke světovému hospodářskému výkonu činit 33,7 procenta, zatímco podíl Evropy klesne na méně než pětinu, konkrétně 19,4 procenta.

Během pouhých třiceti let se tak podle CEBR kompletně „prohodí“ ekonomická role Evropy a jihovýchodní Asie ve světě. V roce 2007 totiž Evropa přispívala ke světovému hospodářskému výkonu z 33,8 procenta, kdežto jihovýchodní Asie 19,5 procenta.

Příspěvek Severní Ameriky, tedy zejména Spojených států, ke světovému hospodářskému výkonu klesne do roku 2037 z letošních 27 (hodnota regionem vykázaná i v roce 2007) na 23 procent. V roce 2036 podle CEBR Čína předběhne Spojené státy coby největší světová ekonomika.