EU a Čína se přiblížily k uzavření dohody o investicích

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie a Čína se blíží uzavření dohody o investicích, která by evropským firmám měla usnadnit přístup na nejrychleji rostoucí trh světa. Napsal to dnes list South China Morning Post (SCMP), který vychází v Hongkongu. Dohoda by také měla vytvořit rámec, který by evropským podnikům umožnil působit v Číně za stejných podmínek, jaké dnes mají čínské firmy v EU.