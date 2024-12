PŮVODNÍ ZPRÁVA | Trump varuje BRICS před společnou měnou. Ta je podle ekonoma naprostá utopie

Trump se na země BRICS obrátil prostřednictvím své sociální sítě Truth. „Myšlenka, že se země BRICS snaží odklonit od dolaru, zatímco my stojíme stranou a přihlížíme, je ZBYTEČNÁ,“ napsal podle americké stanice CNN.

„Požadujeme od těchto zemí závazek, že nevytvoří novou měnu BRICS ani nepodpoří žádnou jinou měnu, která by nahradila mocný americký dolar, jinak budou čelit 100% clům a měly by počítat s tím, že se rozloučí s prodejem do úžasné americké ekonomiky,“ zdůraznil.

Ekonom Žídek míní, že úvaha o společné měně BRICS je „naprostá utopie“. „I pro typově a geograficky bližší země eurozóny není fungování eura bez problémů. Země BRICS jsou velmi odlišné a neumím si představit jednotnou měnovou politiku pro celou oblast,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz.

Kdokoliv se o zavedení společné měny pokusí podle něj narazí. „Pokud by se někdo opravdu snažil zavést společnou měnu pro tak rozdílné státy jako je Rusko, Brazílie, Čína, Jižní Afrika a tak podobně, tak to nemůže dobře dopadnou. Navíc logickým předstupněm by měl být společný trh (tj. volný obchod) a ani na tom nejsou schopny se tyto země domluvit,“ připomněl.

EuroZprávy.cz se dále ekonoma dotázaly, zda Trump vnímá BRICS jako bezprostřední hrozbu pro zájmy USA. „Obávám se, že z rétoriky budoucího amerického prezidenta se nedá vyvodit vůbec nic,“ poznamenal.

Mezi zeměmi BRICS existují velké odlišnosti. „Nicméně z mého pohledu jsou země BRICS velmi odlišné a také hloubka jejich vazeb na Západ je taky velmi rozdílná. Nemyslím si, že by tvořily jakýkoliv reálný celek,“ pokračoval Žídek.

BRICS považuje spíše za „diskuzní klub“. „Respektive nevidím prakticky žádné reálné kroky v ekonomické oblasti, které by svědčily o integraci těchto trhů. Ekonomická integrace je mnohem snazší než jednotný politický postoj – viz například zahraniční politika EU,“ vysvětlil.

„Takže si celkově nemyslím, že by BRICS byla bezprostřední ani budoucí hrozbou pro USA. Ale některé ze členských zemí pochopitelně ano,“ uzavřel Žídek.

BRICS od roku 2011 tvoří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Od letoška jsou členy také Írán, Spojené arabské emiráty, Etiopie a Egypt. „Třicet čtyři zemí vyjádřilo zájem o vstup do bloku největších rozvíjejících se ekonomik,“ uvedl šéf jihoafrické diplomacie Naledi Pandor.

Například Brazílie směřuje úplně jinam. Současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva loni navrhl vytvoření společné měny v Jižní Americe tak, aby se snížila závislost latinskoamerických zemí na americkém dolaru.

Ruský prezident Vladimir Putin před říjnovým summitem BRICS prohlásil, že skupina o zavedení jednotné měny neuvažuje. „Její čas ještě nenastal. Musíme být velmi opatrní a jednat postupně, beze spěchu,“ řekl a dodal, že skupina „zkoumá možnosti širšího využití národní měn a posílení koordinace mezi centrálními bankami na podporu obchodu“.